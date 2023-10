ATELIER – BÉBÉS LECTEURS 44 rue Saint Augustin Bitche, 21 octobre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Éveil à la lecture autour d’histoires sur les arbres.

Enfants de 0 à 3 ans. Sur inscription au 03 87 06 15 76 ou via contact@mediatheque-josephschaefer.fr. Enfants

Samedi 2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 10:30:00. 0 EUR.

44 rue Saint Augustin

Bitche 57230 Moselle Grand Est



An introduction to reading through stories about trees.

Children aged 0 to 3. Registration on 03 87 06 15 76 or contact@mediatheque-josephschaefer.fr

Una introducción a la lectura a través de historias sobre árboles.

Niños de 0 a 3 años. Inscripción previa en el 03 87 06 15 76 o en contact@mediatheque-josephschaefer.fr

Anregung zum Lesen rund um Geschichten über Bäume.

Kinder von 0 bis 3 Jahren. Nach Anmeldung unter 03 87 06 15 76 oder über contact@mediatheque-josephschaefer.fr

Mise à jour le 2023-10-08 par OT DU PAYS DE BITCHE