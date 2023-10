EXPOSITION ARBRES-MONDES 44 rue Saint Augustin Bitche, 10 octobre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Elsa Mroziewicz

Elsa Mroziewicz sera en résidence de médiation sur le territoire du Pays de Bitche, résidence soutenue financièrement par la Région Grand Est, la DRAC Grand Est et le Centre national du Livre.

Elle est une artiste pluridisciplinaire : illustratrice, ingénieure pop-up, réalisatrice et autrice. Elle est diplômée d’une DNSEP à la H.E.A.R. de Strasbourg. Ses œuvres nous invitent à se plonger dans des univers narratifs, oniriques et poétiques aux influences mythologiques, qui souvent revisitent le format « livre » et suscitent la surprise.

Elsa a créé de nombreux livres d’artiste animés, des livres illustrés et a été publiée en France, en Allemagne et distribuée à l’international. Ses livres d’artiste ont été exposés dans des musées, des salons et des médiathèques. Son livre pop-up géant augmenté de Baobab, qui sera exposé à la Médiathèque, fait partie des finalistes du prix MEGGENDORFER FOR ARTIST BOOKS 2023 de la Movable Book Society (USA).

Elle développe des oeuvres sonores augmentées avec l’auteure Cécile PALUSINSKI en lien avec la protection de l’environnement.

Arbres-mondes

est un projet transmédia qui questionne le rapport de l’homme à la nature à travers l’archétype universel de cet arbre structurant reliant les trois composantes de l’Univers : les mondes célestes, terrestres et souterrains, concept en oeuvre chez de nombreux peuples à travers le monde.

Il se décline en plusieurs formes : un livre numérique enrichi, sous format livre web, un livre pop-up sonore géant augmenté, un recueil de poèmes illustrés « Pages d’Arbres », édité par le Centre de créations pour l’enfance de Trinqueux, une exposition d’illustrations.

Projet artistique porté par Cécile Palusinski et Elsa Mroziewicz. Exposition en libre-accès à la Médiathèque Joseph Schaefer.. Tout public

Samedi 2023-10-10 10:00:00 fin : 2023-11-04 12:30:00. 0 EUR.

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Elsa Mroziewicz will be in residence in the Pays de Bitche region, with financial support from the Région Grand Est, the DRAC Grand Est and the Centre national du Livre.

She is a multi-disciplinary artist: illustrator, pop-up engineer, director and author. She holds a DNSEP from the H.E.A.R. in Strasbourg. Her works invite us to immerse ourselves in narrative, dreamlike and poetic universes with mythological influences, which often revisit the « book » format and provoke surprise.

Elsa has created numerous animated artist’s books and illustrated books, and has been published in France and Germany and distributed internationally. Her artist’s books have been exhibited in museums, fairs and media libraries. Her giant Baobab augmented pop-up book, to be exhibited at the Médiathèque, is a finalist for the Movable Book Society’s MEGGENDORFER FOR ARTIST BOOKS 2023 prize (USA).

Together with author Cécile PALUSINSKI, she is developing augmented sound works on environmental protection.

Arbres-mondes

is a transmedia project that questions man’s relationship with nature through the universal archetype of the structuring tree linking the three components of the Universe: the celestial, terrestrial and subterranean worlds, a concept used by many peoples around the world.

It takes several forms: an enriched digital book in web book format, an enhanced giant pop-up sound book, a collection of illustrated poems entitled « Pages d’Arbres », published by the Centre de créations pour l’enfance de Trinqueux, and an exhibition of illustrations.

Artistic project led by Cécile Palusinski and Elsa Mroziewicz. Exhibition open to the public at the Médiathèque Joseph Schaefer.

Elsa Mroziewicz estará en residencia en el Pays de Bitche, con el apoyo financiero de la Région Grand Est, la DRAC Grand Est y el Centre national du Livre.

Es una artista multidisciplinar: ilustradora, ingeniera pop-up, directora y autora. Tiene un DNSEP del H.E.A.R. de Estrasburgo. Sus obras nos invitan a sumergirnos en universos narrativos, oníricos y poéticos con influencias mitológicas, que a menudo revisitan el formato « libro » y provocan sorpresa.

Elsa ha creado varios libros de artista animados y libros ilustrados, y ha sido publicada en Francia y Alemania y distribuida internacionalmente. Sus libros de artista se han expuesto en museos, ferias y mediatecas. Su libro pop-up gigante aumentado con Baobab, que se expondrá en la Médiathèque, ha sido preseleccionado para el premio MEGGENDORFER FOR ARTIST BOOKS 2023 de la Movable Book Society (EE.UU.).

Está desarrollando obras sonoras aumentadas con la autora Cécile PALUSINSKI en relación con la protección del medio ambiente.

Arbres-mondes

es un proyecto transmedia que examina la relación entre el hombre y la naturaleza a través del arquetipo universal del árbol que estructura y vincula los tres componentes del Universo: el mundo celeste, el terrestre y el subterráneo, un concepto utilizado por muchos pueblos de todo el mundo.

Adopta varias formas: un libro digital mejorado en formato de libro web, un libro sonoro pop-up gigante mejorado, una colección de poemas ilustrados titulada « Pages d’Arbres », publicada por el Centre de créations pour l’enfance de Trinqueux, y una exposición de ilustraciones.

Un proyecto artístico dirigido por Cécile Palusinski y Elsa Mroziewicz. Exposición abierta al público en la biblioteca multimedia Joseph Schaefer.

Elsa Mroziewicz wird einen Vermittlungsaufenthalt im Gebiet des Pays de Bitche absolvieren. Dieser Aufenthalt wird von der Region Grand Est, der DRAC Grand Est und dem Centre national du Livre finanziell unterstützt.

Sie ist eine multidisziplinäre Künstlerin: Illustratorin, Pop-up-Ingenieurin, Filmemacherin und Autorin. Sie hat ein DNSEP-Diplom an der H.E.A.R. in Straßburg erworben. Ihre Werke laden uns dazu ein, in narrative, traumhafte und poetische Welten mit mythologischen Einflüssen einzutauchen, die oft das Format « Buch » neu beleben und Überraschungen hervorrufen.

Elsa hat zahlreiche animierte Künstlerbücher und illustrierte Bücher geschaffen und wurde in Frankreich und Deutschland veröffentlicht und international vertrieben. Ihre Künstlerbücher wurden in Museen, auf Messen und in Mediatheken ausgestellt. Ihr riesiges, erweitertes Baobab-Pop-up-Buch, das in der Mediathek ausgestellt wird, gehört zu den Finalisten des MEGGENDORFER FOR ARTIST BOOKS 2023-Preises der Movable Book Society (USA).

Gemeinsam mit der Autorin Cécile PALUSINSKI entwickelt sie Augmented Sound-Werke im Zusammenhang mit dem Umweltschutz.

Weltenbäume

ist ein transmediales Projekt, das die Beziehung des Menschen zur Natur anhand des universellen Archetyps des strukturierenden Baumes hinterfragt, der die drei Komponenten des Universums verbindet: die himmlische, die irdische und die unterirdische Welt. Dieses Konzept wird von zahlreichen Völkern auf der ganzen Welt umgesetzt.

Das Buch ist in verschiedenen Formen erhältlich: ein digitales, angereichertes Buch im Webbuchformat, ein riesiges, erweitertes Pop-up-Soundbuch, eine Sammlung illustrierter Gedichte « Pages d’Arbres », die vom Centre de créations pour l’enfance de Trinqueux herausgegeben wird, und eine Ausstellung von Illustrationen.

Künstlerisches Projekt, getragen von Cécile Palusinski und Elsa Mroziewicz. Frei zugängliche Ausstellung in der Mediathek Joseph Schaefer.

