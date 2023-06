LA PORTE DU DIABLE 44 rue Saint Augustin Bitche, 17 juin 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Invitation espiègle pour enfonceur de portes / Cie Les Royales Marionnettes

Issus d’une illustre famille de marionnettistes liégeois, ils réapparaissent chaque printemps. La vieille charrette à bras familiale est tirée sur la place. Didier grogne quelques mots, empoigne

les gamins turbulents et apostrophe les parents mal élevés qui confondent son castelet ambulant avec leur télévision.

Il harangue la foule et installe ses vieilles marionnettes sur la charrette. « Aujourd’hui la légende de la porte du diable ! Approchez, nos marionnettes font grandir les enfants et rajeunir les vieillards ! Vous n’aurez pas l’air plus bête ici qu’au football ! »

Le ton est donné : un spectacle mêlant tradition et actualité, haut en couleur, où adultes et enfants s’amuseront du jeu des marionnettes pour les uns, de la truculence du comédien pour les autres.

À partir de 5 ans / 45 min.

Cour de la Médiathèque

(Au gymnase intercommunal du COSEC en cas de pluie)

Buvette assurée par l’association des parents d’élèves de l’école Baron de Guntzer de Bitche. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-17 17:45:00. 0 EUR.

44 rue Saint Augustin

Bitche 57230 Moselle Grand Est



A mischievous invitation to break down doors / Cie Les Royales Marionnettes

From an illustrious family of Liège puppeteers, they reappear every spring. The old family handcart is pulled across the square. Didier grunts a few words, grabs the unruly

didier grunts a few words, grabs the unruly kids, and calls out to the ill-behaved parents who confuse his traveling puppet show with their television.

He harangues the crowd and installs his old puppets on the cart. « Today, the legend of the Devil’s Gate! Our puppets make children grow taller and old men younger! You won’t look any dumber here than you do at soccer! »

The tone is set: a colorful show combining tradition and current affairs, where adults and children alike will be amused by the puppets’ playfulness for some, and by the actor’s truculence for others.

From 5 years / 45 min.

Médiathèque courtyard

(At the COSEC intercommunal gymnasium in case of rain)

Refreshments provided by the parents’ association of the Baron de Guntzer school in Bitche

Una traviesa invitación a derribar puertas / Cie Les Royales Marionnettes

Descendientes de una ilustre familia de titiriteros de Lieja, reaparecen cada primavera. El viejo carro de mano de la familia atraviesa la plaza. Didier gruñe unas palabras, agarra al revoltoso

didier gruñe algunas palabras, agarra a los niños revoltosos y grita a los padres maleducados que confunden su espectáculo ambulante de marionetas con su televisor.

Arrastra a la multitud y coloca sus viejas marionetas en el carro. « ¡Hoy, la leyenda de la Puerta del Diablo! Venid, nuestras marionetas hacen crecer a los niños y rejuvenecer a los viejos ¡Aquí no pareceréis más tontos que en el fútbol!

El tono está dado: un espectáculo colorista que combina tradición y actualidad, donde grandes y pequeños se divertirán con las marionetas y la truculencia del actor.

A partir de 5 años / 45 min.

Patio de la Médiathèque

(En el gimnasio intercomunal COSEC en caso de lluvia)

Refrigerio ofrecido por la asociación de padres de la escuela Baron de Guntzer de Bitche

Schelmische Einladung für einen Türöffner / Cie Les Royales Marionnettes

Sie stammen aus einer illustren Familie von Lütticher Puppenspielern und tauchen jeden Frühling wieder auf. Der alte Handkarren der Familie wird über den Platz gezogen. Didier grunzt ein paar Worte, packt die

die unruhigen Kinder und apostrophiert die ungezogenen Eltern, die sein fahrendes Kasettchen mit ihrem Fernseher verwechseln.

Er redet auf die Menge ein und setzt seine alten Marionetten auf den Karren. « Heute ist die Legende vom Teufelstor! Kommt her, unsere Marionetten machen Kinder groß und Alte jung! Sie werden hier nicht dümmer aussehen als beim Fußball! »

Der Ton ist vorgegeben: ein farbenfrohes Spektakel, das Tradition und Aktualität miteinander verbindet, bei dem Erwachsene und Kinder sich für die einen am Spiel der Puppen, für die anderen an der Komik des Schauspielers erfreuen werden.

Ab 5 Jahren / 45 Min.

Hof der Mediathek

(Bei Regen in der gemeindeübergreifenden Sporthalle des COSEC)

Getränke werden von der Elternvereinigung der Schule Baron de Guntzer in Bitche bereitgestellt

