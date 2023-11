DÉFILÉ DE LA SAINT-NICOLAS 44 Rue Nationale Forbach, 2 décembre 2023, Forbach.

Forbach,Moselle

L’incontournable Parade de la Saint-Nicolas promet, cette année encore, d’illuminer la ville et d’apporter de la féérie aux plus sages.

La dizaine de compagnies professionnelles de danseurs, acrobates, musiciens et autres saltimbanques exprimeront leur talent juste avant l’arrivée du Saint-Nicolas en calèche. Sur son passage, petits et grands pourront donc profiter de spectacles lumineux et féériques !. Tout public

Samedi 2023-12-02 18:00:00 fin : 2023-12-02 21:00:00. 0 EUR.

44 Rue Nationale

Forbach 57600 Moselle Grand Est



This year?s not-to-be-missed St Nicholas Parade promises to light up the town once again, and bring a touch of enchantment to even the wisest of visitors.

A dozen professional companies of dancers, acrobats, musicians and other acrobats will showcase their talents just before the arrival of St Nicholas in a horse-drawn carriage. As he passes by, young and old alike will be treated to magical light shows!

Un año más, el ineludible desfile de San Nicolás promete iluminar la ciudad y brindar un ambiente de cuento de hadas incluso a los visitantes más sabios.

Una docena de compañías profesionales de bailarines, acróbatas, músicos y otros artistas mostrarán su talento justo antes de la llegada de San Nicolás en coche de caballos. A su paso, grandes y pequeños podrán disfrutar de mágicos espectáculos de luces

Die unumgängliche Nikolausparade verspricht auch dieses Jahr wieder, die Stadt zu erleuchten und den Weisesten unter den Weisen einen Zauber zu verleihen.

Die zehn professionellen Kompanien aus Tänzern, Akrobaten, Musikern und anderen Gauklern werden ihr Talent kurz vor der Ankunft des Heiligen Nikolaus in der Kutsche unter Beweis stellen. Auf seinem Weg werden Groß und Klein in den Genuss von märchenhaften Lichtshows kommen!

Mise à jour le 2023-10-31 par FORBACH TOURISME