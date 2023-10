La cachette 44 Rue Larrey Tarbes, 2 avril 2024, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias, membres fondateurs de Baro d’evel et le guitariste Nicolas Lafourest proposent une collaboration musicale qui tend vers un concert hybride mis en scène. Cette performance pluridisciplinaire mêle danse, chant, musique, poésie et arts plastiques et nous transporte vers un autre monde.

Ce qui rassemble ce trio d’artistes, c’est la nécessité d’une authenticité dans la musique. Ils cherchent à créer des espaces sonores où les chansons sont comme des mises à nu et l’émotion est portée à la scène par les personnalités de chacun, accompagnés par la guitare électrique, la voix, l’harmonium et la percussion. Ils explorent également de nouveaux univers musicaux par le biais des pratiques fondatrices de la compagnie Baro d’evel : l’engagement du corps, de la voix et du rythme, le travail sur la matière et la transformation des espaces, au service d’une rencontre au présent avec le public.

Après Mazùt accueilli au Parvis il y a deux ans, Baro d’evel offre, après Bestias et Falaise, tous deux accueillis au Parvis, voici une nouvelle forme hybride, promesse de curiosité, d’émotions et de rires..

2024-04-02 20:30:00 fin : 2024-04-02 . .

44 Rue Larrey TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Camille Decourtye and Blaï Mateu Trias, founding members of Baro d?evel, and guitarist Nicolas Lafourest propose a musical collaboration that tends towards a staged hybrid concert. This multidisciplinary performance blends dance, song, music, poetry and visual arts, transporting us to another world.

What unites this trio of artists is the need for authenticity in music. They seek to create sonic spaces where songs are like exposures, and emotion is brought to the stage by the personalities of each individual, accompanied by electric guitar, voice, harmonium and percussion. They also explore new musical universes through the founding practices of the Baro d?evel company: engaging the body, voice and rhythm, working with materials and transforming spaces, in the service of a present-day encounter with the audience.

After Mazùt, presented at Le Parvis two years ago, Baro d?evel offers, after Bestias and Falaise, both presented at Le Parvis, a new hybrid form, promising curiosity, emotions and laughter.

Camille Decourtye y Blaï Mateu Trias, miembros fundadores de Baro d’evel, y el guitarrista Nicolas Lafourest, proponen una colaboración musical que tiende hacia un concierto híbrido escenificado. Este espectáculo multidisciplinar mezcla danza, canto, música, poesía y artes visuales, transportándonos a otro mundo.

Lo que une a este trío de artistas es la necesidad de autenticidad en su música. Buscan crear espacios sonoros donde las canciones sean como huesos desnudos, y la emoción la lleven al escenario las personalidades de cada uno, acompañados de guitarra eléctrica, voz, armonio y percusión. También exploran nuevos mundos musicales a través de las prácticas fundacionales de la compañía Baro d’evel: implicando el cuerpo, la voz y el ritmo, trabajando con materiales y transformando espacios para crear un encuentro actual con el público.

Tras Mazùt, representado en Le Parvis hace dos años, Baro d’evel propone ahora una nueva forma híbrida, después de Bestias y Falaise, ambos representados en Le Parvis, que promete curiosidad, emoción y risas.

Camille Decourtye und Blaï Mateu Trias, Gründungsmitglieder von Baro d?evel, und der Gitarrist Nicolas Lafourest schlagen eine musikalische Zusammenarbeit vor, die zu einem inszenierten Hybridkonzert tendiert. Diese multidisziplinäre Performance vermischt Tanz, Gesang, Musik, Poesie und bildende Kunst und entführt uns in eine andere Welt.

Was dieses Künstlertrio eint, ist das Bedürfnis nach Authentizität in der Musik. Sie versuchen, Klangräume zu schaffen, in denen die Lieder wie eine Entblößung wirken und die Emotionen durch die Persönlichkeiten jedes Einzelnen auf die Bühne gebracht werden, begleitet von E-Gitarre, Stimme, Harmonium und Perkussion. Sie erkunden auch neue musikalische Welten durch die Gründungspraktiken der Compagnie Baro d’evel: Einsatz von Körper, Stimme und Rhythmus, Arbeit mit Materialien und Umwandlung von Räumen, im Dienste einer Begegnung mit dem Publikum in der Gegenwart.

Nach Mazùt, das vor zwei Jahren im Parvis aufgeführt wurde, bietet Baro d’evel nach Bestias und Falaise, die beide im Parvis aufgeführt wurden, nun eine neue Hybridform an, die Neugier, Emotionen und Lachen verspricht.

Mise à jour le 2023-10-24 par CDT65|CDT65