Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27

fin : 2024-01-28 Dans ce spectacle plein de truculence et d’autodérision, Lilian Derruau raconte aussi bien les souvenirs de sa prime enfance que cette France ouvrière des années 70, avec ses dominations plus ou moins symboliques. Un récit-théâtre où transparaît une forme de joie ! REPRÉSENTATIONS

Samedi 27 janvier à 20h30

Dimanche 28 janvier à 17h Lilian Derruau, dit Wally » raconte son histoire. Celle de quelqu’un qui grandit dans un milieu modeste, à Viviez, cité ouvrière du bassin industriel de Decazeville en Aveyron. « La vieille montagne », l’usine de fabrication de zinc dans laquelle travaille son père, rythme la vie sociale des familles qui en dépendent. Au fur et à mesure que cette mémoire réapparaît, il ne peut s’empêcher de relier son vécu avec quelques pensées de Pierre Bourdieu dans lesquelles il se reconnaît. Il décide alors d’approfondir et d’essayer de comprendre ces mécanismes sociaux dont parle Bourdieu en se lançant dans la lecture de La distinction, un des ouvrages références de cet intellectuel souvent qualifié de sociologue du déterminisme social. A t-il pu avoir des prises sur ces mécanismes sociaux ? S’est-il élevé ? Est-il devenu un transfuge de classe ? Autant de questions posées sans aucun misérabilisme, dans ce récit-théâtre où au contraire, une forme de joie transparaît ! Distribution Lot et Compagnie

Mise en scène Jérôme Rouger

Avec Lilian Derruau (Wally) En partenariat avec Le Parvis Scène Nationale BILLETTERIE

au Théâtre Les Nouveautés.

44 Rue Larrey TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

