O.G.R.E / Poil Ueda 44 Rue Larrey Tarbes, 13 janvier 2024, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Point d’orgue d’un temps autour de musiques étonnantes et « détournantes », ce concert est une chance unique de venir naviguer entre rock expérimental, musique de chambre révolutionnaire, jazz à l’énergie punk, jusqu’au zeuhl* et au-delà…

O.G.R.E. est une bête étrange, née de la rencontre de quatre musiciens des Hautes-Pyrénées, dévoreurs de musiques de tous horizons, aux influences et aux univers aussi proches qu’éloignés. Entre rock hypnotique, chant tribal, métal ou rock progressif, Ogre vous promet de traverser sans peur les forêts musicales les plus sombres et les plus fascinantes…

Le délirant groupe PoiL, à la fois combo rock, ensemble de musique de chambre, usine au bord de l’explosion et groupe de potes s’est lancé dans une tentative aventureuse : prendre pour toile de fond les récits épiques du XIIIe siècle japonais portés par chanteuse-conteuse traditionnelle et musicienne japonaise Junko Ueda. Une expérience inédite où le rock expérimental survolté et débridé de PoiL vient se mêler à la voix posée et sinueuse, à la force narrative et au grand charisme de Junko Ueda. Le rock cosmique au temps des samouraïs, entre l’épure et le chaos….

2024-01-13 20:00:00 fin : 2024-01-13 . .

44 Rue Larrey TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The culmination of a series of concerts focusing on surprising and « diverting » music, this concert is a unique opportunity to come and navigate between experimental rock, revolutionary chamber music, jazz with punk energy, right up to zeuhl* and beyond?

O.G.R.E. is a strange beast, born of the meeting of four musicians from the Hautes-Pyrénées, devourers of music from all horizons, with influences and universes as close as they are distant. Between hypnotic rock, tribal vocals, metal and progressive rock, Ogre promises to take you fearlessly through the darkest and most fascinating musical forests?

The delirious group PoiL, part rock combo, part chamber music ensemble, part factory on the brink of explosion and part group of buddies, has embarked on an adventurous endeavor: to use the epic tales of 13th-century Japan as a backdrop, brought to life by traditional Japanese singer-storyteller and musician Junko Ueda. It’s an unprecedented experiment in which PoiL’s wild, experimental rock blends with Junko Ueda’s sinuous, calm voice, narrative power and charisma. Cosmic rock in samurai times, between purity and chaos?

Este concierto es la culminación de una serie de eventos centrados en la música asombrosa y « secuestrada », y ofrece una oportunidad única para explorar el rock experimental, la música de cámara revolucionaria, el jazz punk, el zeuhl* y más allá..

O.G.R.E. es una bestia extraña, nacida del encuentro de cuatro músicos de los Altos Pirineos, devoradores de músicas de todos los horizontes, con influencias y mundos tan cercanos como lejanos. Con su rock hipnótico, sus voces tribales, su metal y su rock progresivo, Ogre prometen llevarle sin miedo por los bosques musicales más oscuros y fascinantes..

El delirante grupo PoiL, en parte combo de rock, en parte conjunto de música de cámara, en parte fábrica a punto de explotar y en parte grupo de amigos, se ha embarcado en una aventura: utilizar como telón de fondo los cuentos épicos del Japón del siglo XIII, a los que da vida la cantante y narradora tradicional japonesa y músico Junko Ueda. Se trata de un experimento sin precedentes en el que el rock experimental salvaje y desenfrenado de PoiL se mezcla con la voz tranquila y sinuosa, la fuerza narrativa y el carisma de Junko Ueda. ¿Rock cósmico en la era de los samuráis, entre la pureza y el caos?

Dieses Konzert ist der Höhepunkt einer Zeit, in der es um erstaunliche und « verfremdete » Musik geht. Es ist eine einmalige Gelegenheit, zwischen experimentellem Rock, revolutionärer Kammermusik, punkigem Jazz, Zeuhl* und darüber hinaus zu navigieren

O.G.R.E. ist ein seltsames Tier, das aus dem Zusammentreffen von vier Musikern aus den Hautes-Pyrénées entstanden ist, die Musik aus allen Himmelsrichtungen verschlingen und deren Einflüsse und Welten ebenso nah wie fern sind. Zwischen hypnotischem Rock, Stammesgesang, Metal und Progressive Rock verspricht Ogre, dass Sie ohne Angst die dunkelsten und faszinierendsten musikalischen Wälder durchqueren werden?

Die verrückte Gruppe PoiL, die gleichzeitig eine Rock-Combo, ein Kammermusikensemble, eine Fabrik am Rande der Explosion und eine Gruppe von Freunden ist, hat sich auf einen abenteuerlichen Versuch eingelassen: Die epischen Erzählungen des 13. Jahrhunderts aus Japan, die von der traditionellen Sängerin, Erzählerin und japanischen Musikerin Junko Ueda vorgetragen werden, bilden den Hintergrund für ihre Musik. PoiLs überdrehter und ungezügelter Experimentalrock trifft auf Junko Uedas ruhige und gewundene Stimme, ihre erzählerische Kraft und ihr großes Charisma. Kosmischer Rock zur Zeit der Samurai, zwischen Reinheit und Chaos?

