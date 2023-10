Aquaserge 44 Rue Larrey Tarbes, 12 janvier 2024, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Érudit, passionné et surdoué, Aquaserge est un OVNI de la scène musicale internationale. Le collectif à géométrie variable se plonge dans des œuvres de la musique contemporaine pour mieux les confronter à son univers rock.

Aquaserge est devenu en une douzaine d’années l’un des groupes les plus enthousiasmants de la scène française. Il invente son propre monde et ses codes musicaux, nés de la fusion entre rock, jazz, chanson, pop, free, psyché et musique pour le cinéma. Conçu à l’invitation du Lieu Unique (Nantes), Perdu dans un étui de guitare est né d’une anecdote étrange : une partition disparue dans un étui de guitare volé… L’occasion pour Aquaserge de réinventer cette partition et d’élaborer un concert autour d’œuvres maîtresses de la musique du XXème siècle ; une pièce contemporaine au son rock conçue comme une mise en abîme. C’est donc en nonet (neuf musiciens) que le groupe nous immerge au milieu de pièces d’Edgar Varèse, Morton Feldman, György Ligeti ou Giacinto Scelsi. Les liens se tissent entre ces œuvres à travers un travail sur la voix et les timbres et en se permettant d’arranger, d’expérimenter et de réinterpréter les partitions. Une véritable épopée sonique….

2024-01-12 20:30:00 fin : 2024-01-12 . .

44 Rue Larrey TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Erudite, passionate and gifted, Aquaserge is a UFO on the international music scene. The variable-geometry collective immerses itself in works of contemporary music to better confront them with its rock universe.

In the space of a dozen years, Aquaserge has become one of the most exciting groups on the French music scene. They invent their own world and musical codes, born of a fusion of rock, jazz, chanson, pop, free, psychedelic and music for film. Conceived at the invitation of Le Lieu Unique (Nantes), Perdu dans un étui de guitare was born of a strange anecdote: a score disappeared in a stolen guitar case? The opportunity for Aquaserge to reinvent this score and create a concert based on masterpieces of twentieth-century music; a contemporary piece with a rock sound conceived as a mise en abîme. As a nonet (nine musicians), the group immerses us in pieces by Edgar Varèse, Morton Feldman, György Ligeti and Giacinto Scelsi. The links between these works are forged through work on voice and timbre, and by allowing themselves to arrange, experiment and reinterpret the scores… A veritable sonic epic?

Erudito, apasionado y dotado, Aquaserge es un ovni en la escena musical internacional. El colectivo de geometría variable se sumerge en obras de música contemporánea, enfrentándolas a su propio universo rock.

En una docena de años, Aquaserge se ha convertido en uno de los grupos más apasionantes de la escena musical francesa. Inventan su propio mundo y sus propios códigos musicales, nacidos de una fusión de rock, jazz, chanson, pop, free, psicodelia y música para el cine. Concebido por invitación de Lieu Unique (Nantes), Perdu dans un étui de guitare (Perdido en un estuche de guitarra) nació de una extraña anécdota: una partitura desaparecida en un estuche de guitarra robado.. Una oportunidad para Aquaserge de reinventar la partitura y crear un concierto basado en obras maestras de la música del siglo XX; una pieza contemporánea con sonido rock concebida como una mise en abîme. Como noneto (nueve músicos), el grupo nos sumerge en piezas de Edgar Varèse, Morton Feldman, György Ligeti y Giacinto Scelsi. Los vínculos entre estas obras se forjan a través del trabajo sobre la voz y el timbre, y permitiéndose arreglar, experimentar y reinterpretar las partituras: una verdadera epopeya sonora?

Gelehrt, leidenschaftlich und hochbegabt – Aquaserge ist ein UFO der internationalen Musikszene. Das Kollektiv mit variabler Geometrie taucht in Werke der zeitgenössischen Musik ein, um sie mit seinem Rock-Universum zu konfrontieren.

Aquaserge hat sich innerhalb von zwölf Jahren zu einer der begeisterndsten Gruppen der französischen Szene entwickelt. Sie erfinden ihre eigene Welt und ihre musikalischen Codes, die aus der Fusion von Rock, Jazz, Chanson, Pop, Free, Psyche und Filmmusik entstehen. Das auf Einladung des Lieu Unique (Nantes) entstandene Stück Perdu dans un étui de guitare entstand aus einer seltsamen Anekdote: eine Partitur, die in einem gestohlenen Gitarrenkoffer verschwand? Die Gelegenheit für Aquaserge, diese Partitur neu zu erfinden und ein Konzert rund um Meisterwerke der Musik des 20. Jahrhunderts zu veranstalten: ein zeitgenössisches Stück mit rockigem Sound, das wie ein Abbild konzipiert ist. Als Nonett (neun Musiker) taucht die Gruppe in Stücke von Edgar Varèse, Morton Feldman, György Ligeti oder Giacinto Scelsi ein. Die Verbindungen zwischen diesen Werken werden durch die Arbeit mit der Stimme und den Klangfarben hergestellt, indem die Musiker die Partituren arrangieren, experimentieren und neu interpretieren… Ein wahres Klangepos!

Mise à jour le 2023-10-23 par CDT65|CDT65