Spectacle « Strauss & Co » 44 rue Larrey Tarbes, 22 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Lorsque les musiciens sortent de la fosse d’orchestre et mêlent leurs corps à ceux des danseurs, naît une chorégraphie qui nous conte une histoire de Strauss, de ses disciples, de ceux qu’il a inspirés et de ceux qui l’ont vénéré.

Sa musique a su mener les danses des faubourgs de Vienne jusqu’aux plus grandes cours d’Europe. On connait ses valses, ses polkas, ses opérettes mais qu’a légué Johann Strauss de sa créativité hormis son œuvre ?

Ici, ce sont les trois danseurs, dans un ballet de hip-hop, de danse classique ou contemporaine, qui questionnent les quatre musiciens sur la perméabilité des genres…

Distribution

Quatuor Anches Hantées

Chorégraphe Michèle Dhallu

Musiciens Nicolas Châtelain, Sarah Lefèvre, François Pascal et Elise Marre

Danseurs Virginie Baiet-Dartigalongue, David Mazon Fierro et Valentin Ipas.

2023-12-22 20:30:00 fin : 2023-12-22 . EUR.

44 rue Larrey TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



When the musicians emerge from the orchestra pit and mingle their bodies with those of the dancers, a choreography is born that tells us a story about Strauss, his disciples, those he inspired and those who revered him.

His music took dances from the suburbs of Vienna to the greatest courts of Europe. We’re all familiar with his waltzes, polkas and operettas, but what else has Johann Strauss left us of his creativity?

Here, it’s the three dancers, in a ballet of hip-hop, classical and contemporary dance, who question the four musicians on the permeability of genres…

Distribution

Quatuor Anches Hantées

Choreographer Michèle Dhallu

Musicians Nicolas Châtelain, Sarah Lefèvre, François Pascal and Elise Marre

Dancers Virginie Baiet-Dartigalongue, David Mazon Fierro and Valentin Ipas

Cuando los músicos salen del foso de la orquesta y mezclan sus cuerpos con los de los bailarines, nace una coreografía que nos cuenta una historia sobre Strauss, sus discípulos, aquellos a los que inspiró y aquellos que le veneraron.

Su música llevó los bailes de los suburbios de Viena a las más grandes cortes de Europa. Conocemos sus valses, sus polcas y sus operetas, pero ¿qué nos ha dejado Johann Strauss de su creatividad aparte de su obra?

Aquí son los tres bailarines, en un ballet de hip-hop, danza clásica y contemporánea, quienes interrogan a los cuatro músicos sobre la permeabilidad de los géneros…

Reparto

Quatuor Anches Hantées

Coreógrafa Michèle Dhallu

Músicos Nicolas Châtelain, Sarah Lefèvre, François Pascal y Elise Marre

Bailarines Virginie Baiet-Dartigalongue, David Mazon Fierro y Valentin Ipas

Wenn die Musiker aus dem Orchestergraben treten und ihre Körper mit denen der Tänzer vereinen, entsteht eine Choreografie, die uns eine Geschichte von Strauss, seinen Schülern, denen, die er inspiriert hat, und denen, die ihn verehrt haben, erzählt.

Seine Musik führte die Tänze von den Vororten Wiens bis an die größten Höfe Europas. Wir kennen seine Walzer, Polkas und Operetten, aber was hat Johann Strauss von seiner Kreativität außer seinen Werken noch hinterlassen?

Hier sind es die drei Tänzer, die in einem Ballett aus Hip-Hop, klassischem und zeitgenössischem Tanz die vier Musiker über die Durchlässigkeit der Genres befragen…

Besetzung

Quatuor Anches Hantées (Gespenstische Zungen)

Choreographin Michèle Dhallu

Musiker Nicolas Châtelain, Sarah Lefèvre, François Pascal und Elise Marre

Tänzer Virginie Baiet-Dartigalongue, David Mazon Fierro und Valentin Ipas

Mise à jour le 2023-10-19 par OT de Tarbes|CDT65