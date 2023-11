CA Y EST ! 44 Rue Larrey Tarbes, 23 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Les fictions d’anticipation proposées dans les livres, films et séries, livrent en général une vision peu désirable du futur. En transition Cie nous invite à décoloniser notre imaginaire et à nous projeter dans l’avenir. Ça y est ! est une expérience de pensée écrite et jouée avec la complicité d’un groupe d’habitants des Hautes-Pyrénées. A quoi pourrait ressembler demain ?

Nous sommes en 2043. Il y a 20 ans, ici, de grands bouleversements ont eu lieu. Afin de fuir les sécheresses, l’air irrespirable des grandes métropoles, ou pour mener une vie plus en lien avec la nature, des gens de partout ailleurs sont arrivés là… Économie locale, santé, réseaux de coopération et d’entraide, agriculture, école, transports… les citoyens se sont saisis de tout et en quelques années seulement ont transformé leur territoire en un modèle pour les autres. Nous sommes en 2043, ils et elles sont fiers de dire «Ça y est, on a réussi!» En Transition Cie a mené une résidence de territoire de décembre 2022 à novembre 2023. En allant à la rencontre des publics, la compagnie a relevé le défi de collecter des idées et des propositions pour écrire cette polyphonie citoyenne. Ça y est ! est un spectacle qui affirme l’importance de relier les êtres entre eux, de renouer avec le vivant et de célébrer la science. Un récit de la mutation, écrit en commun et qui entend affronter la complexité du monde grâce à l’intelligence collective..

2023-11-23 20:30:00 fin : 2023-11-23 . .

44 Rue Larrey TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Anticipation fictions in books, films and TV series generally present an undesirable vision of the future. En transition Cie invites us to decolonize our imaginations and project ourselves into the future. Ça y est! is a thought experiment written and performed with the help of a group of local residents from the Hautes-Pyrénées region. What might tomorrow look like?

The year is 2043. Here, 20 years ago, great upheavals took place. To escape the droughts, the unbreathable air of the big cities, or to lead a life more in touch with nature, people from all over the world arrived here? Local economy, health, cooperation and mutual aid networks, agriculture, schools, transport? citizens have taken hold of everything and in just a few years have transformed their territory into a model for others. It’s 2043, and they’re proud to say, « That’s it, we’ve done it! » En Transition Cie conducted a territory residency from December 2022 to November 2023. By going out to meet audiences, the company took up the challenge of collecting ideas and proposals to write this citizen polyphony. Ça y est ! is a show that affirms the importance of connecting people, reconnecting with the living and celebrating science. It’s a tale of mutation, written in common, that aims to confront the complexity of the world through collective intelligence.

La ficción anticipatoria en libros, películas y series suele presentar una visión indeseable del futuro. En transition Cie nos invita a descolonizar nuestra imaginación y proyectarnos en el futuro. Ça y est! es un experimento mental escrito e interpretado con la ayuda de un grupo de habitantes de los Altos Pirineos. ¿Cómo será el mañana?

Año 2043. Aquí, hace 20 años, se produjeron grandes trastornos. Para huir de las sequías, del aire irrespirable de las grandes ciudades o para llevar una vida más en contacto con la naturaleza, han llegado aquí gentes de todas partes.. Economía local, sanidad, redes de cooperación y ayuda mutua, agricultura, escuelas, transportes… los ciudadanos se han apoderado de todo y en pocos años han transformado su territorio en un modelo para los demás. Aquí estamos, en 2043, y ellos están orgullosos de decir « ¡Ya está, lo hemos conseguido! En Transition Cie realizó una residencia territorial de diciembre de 2022 a noviembre de 2023. Saliendo al encuentro del público, la compañía asumió el reto de recoger ideas y propuestas para escribir esta polifonía ciudadana. Ça y est ! es un espectáculo que afirma la importancia de conectar a las personas, reconectar con la vida y celebrar la ciencia. Es un cuento de cambio, escrito en común, que pretende enfrentarse a la complejidad del mundo a través de la inteligencia colectiva.

Antizipationsfiktionen in Büchern, Filmen und Serien zeichnen in der Regel eine wenig wünschenswerte Vision der Zukunft. En transition Cie lädt uns ein, unsere Vorstellungskraft zu entkolonialisieren und uns in die Zukunft zu projizieren. Ça y est ! ist ein Gedankenexperiment, das in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Einwohnern der Hautes-Pyrénées geschrieben und aufgeführt wurde. Wie könnte das Morgen aussehen?

Wir befinden uns im Jahr 2043. Vor 20 Jahren haben hier große Umwälzungen stattgefunden. Auf der Flucht vor Dürreperioden, der schlechten Luft in den Metropolen oder um ein naturverbundeneres Leben zu führen, sind Menschen von überall her hierher gekommen Lokale Wirtschaft, Gesundheit, Kooperations- und Hilfsnetzwerke, Landwirtschaft, Schule, Verkehr… Die Bürger haben sich um alles gekümmert und in nur wenigen Jahren ihr Gebiet in ein Modell für andere verwandelt. Wir schreiben das Jahr 2043, und sie sagen mit Stolz: « Wir haben es geschafft! » En Transition Cie führte von Dezember 2022 bis November 2023 eine Gebietsresidenz durch. Durch die Begegnung mit dem Publikum stellte sich die Kompanie der Herausforderung, Ideen und Vorschläge zu sammeln, um diese Polyphonie der Bürger zu schreiben. Ça y est ! ist ein Stück, das die Wichtigkeit bekräftigt, die Menschen miteinander zu verbinden, mit dem Lebendigen wieder in Verbindung zu treten und die Wissenschaft zu feiern. Eine gemeinsam geschriebene Geschichte des Wandels, die sich der Komplexität der Welt mithilfe kollektiver Intelligenz stellen will.

