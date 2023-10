M.M 44 Rue Larrey Tarbes, 15 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

M.M, c’est un M pour Masque et un autre pour Molière ; M.M, c’est Molière et le Masque à l’épreuve du présent. Pourquoi le masque, comme la langue de Molière donnent-ils aujourd’hui l’impression d’être enfermés dans une litanie démodée et stérile ?

Pour répondre à cette interrogation, ce spectacle présente l’une des premières farces de Molière (La Jalousie du Barbouillé) interprétée avec des masques.

Après La Vertu Héroïque, Ahmed revient / Ahmed revient… pour les enfants, Rabelais Versus Nostradamus et L’Escroc divin, celui qui (se) joue des tours, Didier Galas revient au Parvis avec un spectacle conjuguant jeux de paroles et jeux corporels afin de faire apparaître toute la saveur poétique et musicale du verbe de Molière. En déconstruisant le texte original de La Jalousie du Barbouillé et en libérant les corps dans les masques, M.M propose un théâtre d’acteurs, dans lequel la spirale de la farce devient un tremplin poétique de langage et de burlesque qui frise parfois une posture post-punk masquée !.

44 Rue Larrey TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



M.M is one M for Masque and another for Molière; M.M is Molière and the Masque put to the test of the present day. Why do the Masque and the language of Molière seem to be locked in an old-fashioned, sterile litany?

To answer this question, this show presents one of Molière?s first farces (La Jalousie du Barbouillé) performed with masks.

Following on from La Vertu Héroïque, Ahmed revient / Ahmed revient? pour les enfants, Rabelais Versus Nostradamus and L?Escroc divin, celui qui (se) joue des tours, Didier Galas returns to Le Parvis with a show combining spoken word and physical games to bring out the full poetic and musical flavor of Molière?s words. By deconstructing the original text of La Jalousie du Barbouillé and freeing the bodies in the masks, M.M proposes a theater of actors, in which the spiral of farce becomes a poetic springboard of language and burlesque that sometimes borders on a masked post-punk posture!

M.M es una M de Masque y otra de Molière; M.M es Molière y la Masque puestos a prueba en la actualidad. ¿Por qué la máscara y el lenguaje de Molière dan la impresión de estar atrapados en una letanía anticuada y estéril?

Para responder a esta pregunta, este espectáculo presenta una de las primeras farsas de Molière (La Jalousie du Barbouillé) interpretada con máscaras.

Tras La Vertu Héroïque, Ahmed revient / Ahmed revient? para niños, Rabelais Versus Nostradamus y L’Escroc divin, celui qui (se) joue des tours, Didier Galas vuelve a Le Parvis con un espectáculo que combina la palabra hablada y los juegos físicos para sacar todo el sabor poético y musical de las palabras de Molière. ¡Deconstruyendo el texto original de La Jalousie du Barbouillé y liberando los cuerpos de las máscaras, M.M propone un teatro de actores, en el que la espiral de la farsa se convierte en un trampolín poético de lenguaje y burlesque que a veces roza una postura post-punk enmascarada!

M.M. steht für Masque und Molière; M.M. steht für Molière und die Maske auf dem Prüfstand der Gegenwart. Warum wirken sowohl die Maske als auch die Sprache Molières heute wie eine altmodische und sterile Litanei?

Um diese Frage zu beantworten, präsentiert dieses Stück eine der ersten Farcen Molières (La Jalousie du Barbouillé), die mit Masken aufgeführt wird.

Nach La Vertu Héroïque, Ahmed revient / Ahmed revient? für Kinder, Rabelais Versus Nostradamus und L’Escroc divin, celui qui (se) joue des tours kehrt Didier Galas mit einer Aufführung an den Parvis zurück, die Wort- und Körperspiele miteinander verbindet, um den poetischen und musikalischen Geschmack von Molières Wort zu entfalten. Indem er den Originaltext von La Jalousie du Barbouillé dekonstruiert und die Körper in den Masken befreit, schlägt M.M. ein Schauspielertheater vor, in dem die Spirale der Farce zu einem poetischen Sprungbrett für Sprache und Burleske wird, die manchmal an eine maskierte Post-Punk-Pose grenzt!

