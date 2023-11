Exposition All Livres – Pastel et photographie 44 rue Jacques Durmeyer Flers, 15 novembre 2023, Flers.

Flers,Orne

Du 15 novembre au 15 décembre 2023, venez découvrir les oeuvres d’Antonio Gomes (pastel et photographie) et de Yeyette (photographie) chez All Livres à Flers..

Vendredi 2023-11-15 fin : 2023-12-15

44 rue Jacques Durmeyer All Livres

Flers 61100 Orne Normandie



From November 15 to December 15, 2023, discover the works of Antonio Gomes (pastel and photography) and Yeyette (photography) at All Livres in Flers.

Del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2023, venga a descubrir las obras de Antonio Gomes (pastel y fotografía) y Yeyette (fotografía) en All Livres de Flers.

Vom 15. November bis zum 15. Dezember 2023 können Sie die Werke von Antonio Gomes (Pastell und Fotografie) und Yeyette (Fotografie) bei All Livres in Flers entdecken.

