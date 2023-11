Exposition : Les plaisirs royaux en Touraine au XVe siècle 44 rue Haute sainte Maurice Chinon, 9 novembre 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Cette exposition, présentée au Carroi, musée d’arts et d’histoire de Chinon, s’inscrit dans un cycle de manifestations nationales célébrant les 600 ans de la naissance de Louis XI..

Samedi 2023-11-09 14:00:00 fin : 2023-12-22 18:00:00. 2.5 EUR.

44 rue Haute sainte Maurice

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



This exhibition, presented at the Carroi, Chinon’s museum of arts and history, is part of a series of national events celebrating the 600th anniversary of the birth of Louis XI.

Esta exposición, presentada en el Carroi, museo de arte e historia de Chinon, forma parte de una serie de actos nacionales que celebran el 600 aniversario del nacimiento de Luis XI.

Diese Ausstellung, die im Carroi, dem Kunst- und Geschichtsmuseum von Chinon, gezeigt wird, ist Teil einer Reihe von nationalen Veranstaltungen, die den 600. Jahrestag der Geburt Ludwigs XI. feiern.

