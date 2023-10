Le secret du faucon (dès 7 ans) 44 Rue Haute Saint-Maurice Chinon, 27 octobre 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Visite Atelier (dès 7 ans). Derrière la tapisserie « La chasse au faucon » se dissimule un secret captivant ! Après sa découverte, expérimentez la sculpture sur tuffeau pour faire vivre cette énigme en réalisant une guirlande décorative. Créez, sculptez et assemblez les symboles de votre secret..

Vendredi 2023-10-27 16:00:00 fin : 2023-10-27 17:30:00. 5 EUR.

44 Rue Haute Saint-Maurice

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Workshop visit (ages 7 and up). Behind the « Falcon Hunt » tapestry lies a captivating secret! Once you’ve discovered it, try your hand at tufa stone carving to bring this enigma to life by creating a decorative garland. Create, carve and assemble the symbols of your secret.

Visita taller (a partir de 7 años). Detrás del tapiz « La caza del halcón » se esconde un secreto cautivador Una vez que lo hayas descubierto, prueba a tallar la piedra toba para dar vida a este enigma creando una guirnalda decorativa. Crea, esculpe y ensambla los símbolos de tu secreto.

Besuch Workshop (ab 7 Jahren). Hinter dem Wandteppich « Die Jagd auf den Falken » verbirgt sich ein spannendes Geheimnis! Nach seiner Entdeckung experimentieren Sie mit der Schnitzerei auf Tuffstein, um dieses Rätsel durch die Herstellung einer dekorativen Girlande zum Leben zu erwecken. Entwerfen, schnitzen und montieren Sie die Symbole Ihres Geheimnisses.

Mise à jour le 2023-09-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme