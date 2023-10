Mystère, mystère… (7-10 ans) 44 Rue Haute Saint-Maurice Chinon, 25 octobre 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Visite Atelier (7-10 ans). Rendez-vous pour une visite du musée co-animée par le musée et l’équipe de La Générale des Mômes. Que s’y passera-t-il ? C’est un secret ! Une visite insolite croisant les arts plastiques et les arts vivants pour un moment inédit plein de surprises..

Mercredi 2023-10-25 10:30:00 fin : 2023-10-25 12:00:00. 5 EUR.

44 Rue Haute Saint-Maurice

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Visit Workshop (7-10 years). Join us for a tour of the museum, co-hosted by the museum and the La Générale des Mômes team. What’s going to happen? It’s a secret! An unusual visit combining the visual and performing arts for a unique experience full of surprises.

Visita taller (7-10 años). Acompáñenos en una visita al museo, organizada conjuntamente por el museo y el equipo de La Générale des Mômes. ¿Qué pasará allí? ¡Es un secreto! Una visita insólita que combina las artes plásticas y las artes escénicas para vivir una experiencia única llena de sorpresas.

Besuch Workshop (7-10 Jahre). Treffpunkt für einen Museumsbesuch, der gemeinsam vom Museum und dem Team von La Générale des Mômes geleitet wird. Was wird dort passieren? Das ist ein Geheimnis! Ein ungewöhnlicher Besuch, der die bildenden und darstellenden Künste kreuzt, für einen neuen Moment voller Überraschungen.

Mise à jour le 2023-09-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme