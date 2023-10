Des dragons, un crayon et une BD (11-18 ans) 44 Rue Haute Saint-Maurice Chinon, 23 octobre 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Visite Atelier (11-18 ans). Les dragons règnent en maître dans les oeuvres du musée ! Entendez leurs histoires fantastiques et surprenantes d’un bout à l’autre du monde. Inspirez-vous de ces légendes pour raconter et dessiner la vôtre en BD ! A vos crayons ! En compagnie de Mickaël Roux.

Lundi 2023-10-23 14:30:00 fin : 2023-10-23 16:00:00. 5 EUR.

44 Rue Haute Saint-Maurice

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Workshop visit (11-18 years). Dragons reign supreme in the museum! Hear their fantastic and surprising stories from around the world. Take inspiration from these legends to tell and draw your own in comics! To your pencils! With Mickaël Roux

Visita taller (11-18 años). Los dragones reinan en el museo Escucha sus fantásticas y sorprendentes historias de todo el mundo. Inspírate en estas leyendas para contarlas y dibujar las tuyas en cómic ¡Ponte manos a la obra! Con Mickaël Roux

Besuch eines Workshops (11-18 Jahre). Drachen herrschen in den Werken des Museums! Höre ihre fantastischen und überraschenden Geschichten von einem Ende der Welt bis zum anderen. Lassen Sie sich von diesen Legenden inspirieren, um Ihre eigene in Comics zu erzählen und zu zeichnen! Ran an die Stifte! In Begleitung von Mickaël Roux

Mise à jour le 2023-09-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme