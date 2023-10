Fais pas ton moldu, viens passer tes B.U.S.E ! (8-12 ans) 44 Rue Haute Saint-Maurice Chinon, 23 octobre 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Visite ludique (8-12 ans). La fin de l’année approche à Poudrillons, il est grand temps de venir passer tes épreuves de B.U.S.E pour passer en sixième année de sorcellerie ! Au programme : épreuves d’histoire de la magie, divination, étude des moldus se dérouleront autour des collections du musée..

Lundi 2023-10-23 15:00:00 fin : 2023-10-23 16:30:00. 4 EUR.

44 Rue Haute Saint-Maurice

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Fun tour (8-12 years). The end of the year is approaching at Poudrillons, and it’s high time you took your B.U.S.E. exams to enter the sixth year of wizardry! On the program: tests in the history of magic, divination and the study of muggles will take place around the museum’s collections.

Visita lúdica (8-12 años). Se acerca el fin de curso en Poudrillons, ¡y ya es hora de que vengas a hacer tus exámenes B.U.S.E. para pasar al sexto año de hechicería! En el programa: pruebas de historia de la magia, adivinación y estudio de los muggles que tendrán lugar en torno a las colecciones del museo.

Spielerischer Rundgang (8-12 Jahre). Das Ende des Jahres rückt in Puderquasten näher. Es ist höchste Zeit, dass du vorbeikommst und deine B.U.S.E.-Prüfungen ablegst, um in das sechste Jahr der Zauberei aufzusteigen! Auf dem Programm stehen Prüfungen in den Bereichen Geschichte der Zauberei, Wahrsagerei und Muggelkunde, die rund um die Sammlungen des Museums stattfinden werden.

