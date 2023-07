Invente une pièce de jeu d’échecs 44 Rue Haute Saint-Maurice Chinon, 27 juillet 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Visite-atelier 8 ans et plus . Jeu des rois depuis des siècles, le jeu d’échecs a une histoire passionnante. Grâce à des anecdotes surprenantes, découvrez roi, fou, dame et autres pions. Quelle serait la pièce du XXIe siècle ? Venez l’imaginer et réaliser un collage inspiré de la technique de la mar.

Jeudi 2023-07-27 10:30:00 fin : 2023-07-27 11:30:00. 5 EUR.

44 Rue Haute Saint-Maurice

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Workshop tour for ages 8 and up. Played by kings for centuries, chess has a fascinating history. Discover the king, bishop, queen and other pawns through surprising anecdotes. What would the chess piece of the 21st century be? Come and imagine it, and create a collage inspired by the marble technique

Visita taller para mayores de 8 años . Juego jugado por reyes desde hace siglos, el ajedrez tiene una historia fascinante. Gracias a algunas anécdotas sorprendentes, descubra el rey, el alfil, la reina y otros peones. ¿Cuál sería la pieza de ajedrez del siglo XXI? Ven a imaginarlo y crea un collage inspirado en la técnica del mármol

Workshop-Besuch ab 8 Jahren . Das Schachspiel ist seit Jahrhunderten das Spiel der Könige und hat eine spannende Geschichte. Entdecke den König, den Läufer, die Dame und die Bauern anhand von überraschenden Anekdoten. Wie könnte die Schachfigur des 21. Jahrhunderts aussehen? Stellen Sie sie sich vor und gestalten Sie eine Collage, die von der Mar-Technik inspiriert ist

Mise à jour le 2023-07-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme