Moyen Âge vs Pop Culture 44 Rue Haute Saint-Maurice Chinon, 26 juillet 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Visite insolite tous publics . De Kaamelott à Games of Thrones en passant par Harry Potter, de nombreux films, séries et livres s’inspirent de l’époque médiévale. Vision fantasmée, brutale ou encore magique, la pop culture nous fait découvrir le Moyen Âge de mille et une manières. Mais est-ce que to.

Mercredi 2023-07-26 15:00:00 fin : 2023-07-26 16:00:00. 2.5 EUR.

44 Rue Haute Saint-Maurice

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



An unusual visit for all ages. From Kaamelott to Games of Thrones and Harry Potter, many films, series and books are inspired by medieval times. Whether it’s a vision of fantasy, brutality or magic, pop culture helps us discover the Middle Ages in a thousand and one ways. But is all

Una visita insólita para todas las edades. De Kaamelott a Juegos de Tronos pasando por Harry Potter, muchas películas, series y libros se inspiran en la época medieval. Ya sea una visión fantaseada, brutal o mágica, la cultura pop nos ha dado mil y una formas de descubrir la Edad Media. Pero, ¿es todo

Ungewöhnliche Besichtigung für alle Altersgruppen . Von Kaamelott über Games of Thrones bis hin zu Harry Potter: Zahlreiche Filme, Serien und Bücher sind vom Mittelalter inspiriert. Ob Fantasie, Brutalität oder Magie – die Popkultur lässt uns das Mittelalter auf tausendundeine Art und Weise entdecken. Aber ist das wirklich alles?

Mise à jour le 2023-07-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme