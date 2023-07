Je suis reine, tu es roi… 44 Rue Haute Saint-Maurice Chinon, 21 juillet 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Devenir roi et reine du Moyen Âge, ça vous tente ? Couronne sur la tête, nous voilà partis pour vivre une journée royale le temps d’une visite. S’habiller, manger, danser, s’amuser, régner : rien n’est laissé au hasard à la Cour !.

Vendredi 2023-07-21 10:30:00 fin : 2023-07-21 12:00:00. 5 EUR.

44 Rue Haute Saint-Maurice

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Would you like to become a king or queen of the Middle Ages? Crown on head, we’re off to experience a royal day for the duration of a visit. Dressing, eating, dancing, having fun, reigning: nothing is left to chance at Court!

¿Te gustaría convertirte en rey o reina de la Edad Media? Con una corona en la cabeza, nos vamos a pasar un día real. Vestirse, comer, bailar, divertirse, reinar: ¡en la Corte nada se deja al azar!

Möchten Sie König oder Königin des Mittelalters werden? Mit einer Krone auf dem Kopf machen wir uns auf den Weg, um einen königlichen Tag zu erleben. Anziehen, essen, tanzen, Spaß haben, regieren – am Hof wird nichts dem Zufall überlassen!

Mise à jour le 2023-06-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme