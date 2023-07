La jolie petite histoire de pirouette 44 Rue Haute Saint-Maurice Chinon, 12 juillet 2023, Chinon.

Visite sensorielle 3 ans et plus

Venir au musée avec bébé, c’est possible ! Les animaux fabuleux du musée attendent les tout-petits..

Mercredi 2023-07-12 10:30:00 fin : 2023-07-12 11:00:00. EUR.

44 Rue Haute Saint-Maurice

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Sensory visit 3 years and over

It’s possible to come to the museum with your baby! The museum’s fabulous animals await the little ones.

Visita sensorial a partir de 3 años

¡Es posible venir al museo con su bebé! Los fabulosos animales del museo esperan a los más pequeños.

Sinnesführung ab 3 Jahren

Mit dem Baby ins Museum kommen, das ist möglich! Die Fabeltiere des Museums warten auf die Kleinsten.

