A la découverte du « Camp des romains » 44 Rue Haute Saint-Maurice Chinon, 11 juillet 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Sortie nature tous publics. Le « Camp des Romains » est un vaste plateau, parsemé de blocs de pierres, qui domine le bourg de Cinais. Ce lieu, à l’ambiance et aux espèces présentes si particulières, est un appel à la déambulation..

Mardi 2023-07-11 10:00:00 fin : 2023-07-11 12:00:00. 2.5 EUR.

44 Rue Haute Saint-Maurice

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Nature outing for all ages. The « Camp des Romains » is a vast plateau dotted with boulders overlooking the village of Cinais. This site, with its unique atmosphere and species, is an invitation to wander.

Excursión en plena naturaleza para todas las edades. El « Camp des Romains » es una vasta meseta salpicada de cantos rodados que domina el pueblo de Cinais. Este lugar, con su ambiente y sus especies tan especiales, invita a pasear.

Naturausflug für alle Altersgruppen. Das « Camp des Romains » ist ein großes, mit Steinblöcken übersätes Plateau, das die Ortschaft Cinais überragt. Dieser Ort mit seiner besonderen Atmosphäre und den hier lebenden Arten lädt zu einem Spaziergang ein.

Mise à jour le 2023-06-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme