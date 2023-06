Le jeu d’échecs : passé, présent et futur 44 Rue Haute Saint-Maurice Chinon, 25 juin 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Vous êtes joueurs d’échecs confirmés, simples amateurs ou curieux d’en savoir plus ? Cette conférence est faite pour vous ! Venez découvrir ce jeu fabuleux qui a évolué au cours des siècles : jeu des rois au Moyen Âge, enjeu politique durant la guerre froide….

Dimanche 2023-06-25 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-25 16:00:00. EUR.

44 Rue Haute Saint-Maurice

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



You are an experienced chess player, a simple amateur or curious to know more? This conference is for you! Come and discover this fabulous game that has evolved over the centuries: game of kings in the Middle Ages, political issue during the cold war…

Si es usted un ajedrecista experimentado, un aficionado o simplemente tiene curiosidad por saber más, esta conferencia es para usted Entonces, ¡esta conferencia es para usted! Venga a descubrir este fabuloso juego que ha evolucionado a lo largo de los siglos: de juego de reyes en la Edad Media a asunto político durante la Guerra Fría…

Sind Sie ein erfahrener Schachspieler, ein einfacher Amateur oder neugierig auf weitere Informationen? Dann ist dieser Vortrag genau das Richtige für Sie! Entdecken Sie dieses fabelhafte Spiel, das sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat: Spiel der Könige im Mittelalter, politischer Einsatz während des Kalten Krieges…

Mise à jour le 2023-05-31 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme