Stage Cirqu’Escalade enfants 44 rue Georges Clémenceau Tarbes, 23 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Un stage de cirque pour vos enfants de 4 à 7 ans et + qui ne les laissera pas sans quelques souvenirs d’amusement et de bonne rigolade !

> Stage 4-6 ans : 10h à 12h30

> Stage 7 ans et + : 14h à 17h.

2023-10-23 fin : 2023-10-25 . EUR.

44 rue Georges Clémenceau TARBES

Tarbes 65380 Hautes-Pyrénées Occitanie



A circus workshop for children aged 4 to 7+ that will leave them with plenty of fun and laughter!

> 4-6 years old: 10am to 12:30pm

> 7+ years: 2pm to 5pm

Un curso de circo para niños de 4 a 7 años que les dejará un montón de recuerdos de diversión y risas

> Taller para niños de 4 a 6 años: de 10:00 a 12:30

> Curso para mayores de 7 años: de 14.00 a 17.00 horas

Ein Zirkuspraktikum für Ihre Kinder von 4 bis 7+ Jahren, das sie nicht ohne einige Erinnerungen an Spaß und gute Laune zurücklassen wird!

> Praktikum für 4- bis 6-Jährige: 10 bis 12.30 Uhr

> Praktikum 7 Jahre und älter: 14 bis 17 Uhr

