Pyrène festival 44 rue du stade, 7 juillet 2023, Bordes.

L’association les Loco-Motivés organise une nouvelle édition du Pyrène Festival . Un festival chaleureux afin de réunir les habitants de la plaine de nay et alentours ainsi que nos amis frontaliers.

Au programme :

19h15 : Kombo Loco. A 20h30 : Les Hurlements d’Léo. 22h30 : Babylon Circus. A 00h30 : Les Sales Majestés.

Il y aura une surface dédiée aux enfants, ainsi qu’une buvette, des bars à vins, et de la restauration.

**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération..

The association Loco-Motivés organizes a new edition of the Pyrène Festival. A warm festival in order to gather the inhabitants of the plain of nay and surroundings as well as our friends from the border.

On the program :

7:15 pm: Kombo Loco. At 20h30 : Les Hurlements d’Léo. 22h30 : Babylon Circus. At 00h30 : Les Sales Majestés.

There will be an area dedicated to children, as well as a refreshment bar, wine bars, and catering.

**Alcohol abuse is dangerous for your health, consume with moderation.

La asociación Loco-Motivés organiza una nueva edición del Festival Pyrène. Un festival cálido para reunir a los habitantes de la llanura de Nay y alrededores, así como a nuestros amigos fronterizos.

En el programa

a las 19.15 h: Kombo Loco. A las 20.30 h: Les Hurlements d’Léo. 22.30 h: Babylon Circus. A las 00:30: Les Sales Majestés.

Habrá una zona dedicada a los niños, así como un bar de refrescos, vinotecas y catering.

**El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación.

Der Verein Les Loco-Motivés organisiert eine neue Ausgabe des Pyrène-Festivals. Ein herzliches Festival, um die Bewohner der Ebene von Nay und Umgebung sowie unsere Freunde aus dem Grenzgebiet zusammenzubringen.

Auf dem Programm stehen :

19.15 Uhr: Kombo Loco. Um 20.30 Uhr: Les Hurlements d’Léo. 22.30 Uhr: Babylon Circus. Um 00:30 Uhr: Les Sales Majestés.

Es wird eine eigene Fläche für Kinder geben, sowie einen Getränkestand, Weinbars und Essensangebote.

**Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

