Affronter l’hiver avec les plantes 44 Rue du Lavoir Chédigny, 27 octobre 2023, Chédigny.

Chédigny,Indre-et-Loire

Découvrez les plantes médicinales locales traditionnellement utilisées pour soulager et prévenir les affections hivernales. Préparations et remèdes pour toute la famille. Élaboration d’un sirop antitussif à base de miel et de plantes. Repartez avec un livret explicatif et un flacon d’hydrolat..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 17:00:00. 45 EUR.

44 Rue du Lavoir

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Discover the local medicinal plants traditionally used to relieve and prevent winter ailments. Preparations and remedies for the whole family. Make a cough syrup with honey and herbs. Leave with an explanatory booklet and a bottle of hydrosol.

Descubra las plantas medicinales locales utilizadas tradicionalmente para aliviar y prevenir las dolencias invernales. Preparaciones y remedios para toda la familia. Prepare un jarabe para la tos a base de miel y plantas. Váyase con un folleto explicativo y una botella de hidrosol.

Entdecken Sie lokale Heilpflanzen, die traditionell zur Linderung und Vorbeugung von Winterbeschwerden verwendet werden. Zubereitungen und Heilmittel für die ganze Familie. Herstellung eines Hustensirups aus Honig und Pflanzen. Nehmen Sie ein erklärendes Büchlein und eine Flasche Hydrolat mit nach Hause.

Mise à jour le 2023-10-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire