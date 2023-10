Le monde subtil des hydrolats 44 Rue du Lavoir Chédigny, 20 octobre 2023, Chédigny.

Chédigny,Indre-et-Loire

Découvrez des hydrolats et eaux florales, étude des hydrolats phares de l’hydrothérapie familiale, astuces, conseils et recettes pour un usage quotidien en toute sécurité. Repartez avec un livret explicatif et un flacon d’hydrolat au choix..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 16:00:00. 40 EUR.

44 Rue du Lavoir

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Discover hydrolats and floral waters, a study of the leading hydrolats in family hydrotherapy, tips, advice and recipes for safe daily use. Leave with an explanatory booklet and a bottle of your choice of hydrosol.

Descubra los hidrolatos y las aguas florales, un estudio de los principales hidrolatos en hidroterapia familiar, trucos, consejos y recetas para un uso cotidiano seguro. Te llevarás un folleto explicativo y una botella del hidrolato que elijas.

Entdecken Sie Hydrolate und Blütenwasser, eine Studie über die wichtigsten Hydrolate der Hydrotherapie für Familien, Tipps, Ratschläge und Rezepte für den täglichen Gebrauch in aller Sicherheit. Gehen Sie mit einem erklärenden Büchlein und einer Flasche Hydrolat Ihrer Wahl nach Hause.

Mise à jour le 2023-10-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire