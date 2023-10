Atelier création de masque d’Halloween à la peinture végétale 44 Rue du Lavoir Chédigny, 18 octobre 2023, Chédigny.

Chédigny,Indre-et-Loire

Venez découvrir la fabrication de la peinture végétale et l’utiliser pour décorer des masques pour halloween dans le style mexicain « dia de los muertos ». Repartez avec un joli masque décoré par vos soins aux couleurs naturelles ! Tout le matériel est fourni..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 16:00:00. 10 EUR.

44 Rue du Lavoir

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and discover how to make vegetable paint and use it to decorate Halloween masks in the Mexican « dia de los muertos » style. You’ll leave with a beautiful mask decorated with natural colors! All materials supplied.

Ven a descubrir cómo hacer pintura vegetal y utilizarla para decorar máscaras para Halloween al estilo mexicano del « día de los muertos ». Te llevarás a casa una preciosa máscara decorada con colores naturales Todos los materiales están incluidos.

Lernen Sie die Herstellung von Pflanzenfarben kennen und verwenden Sie sie, um Halloween-Masken im mexikanischen Stil « dia de los muertos » zu verzieren. Gehen Sie mit einer hübschen, von Ihnen selbst mit Naturfarben verzierten Maske nach Hause! Das gesamte Material wird zur Verfügung gestellt.

Mise à jour le 2023-10-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire