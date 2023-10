Atelier micro-macramé 44 Rue du Lavoir Chédigny, 17 octobre 2023, Chédigny.

Chédigny,Indre-et-Loire

Venez partager une après-midi créative avec Elodie et découvrez le macramé en réalisant un bracelet.

Tout le matériel est fourni..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 17:00:00. 45 EUR.

44 Rue du Lavoir

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and share a creative afternoon with Elodie and discover macramé by making a bracelet.

All materials provided.

Ven a compartir una tarde creativa con Elodie y descubre el macramé confeccionando una pulsera.

Todos los materiales están incluidos.

Verbringen Sie einen kreativen Nachmittag mit Elodie und entdecken Sie Makramee, indem Sie ein Armband herstellen.

Alle Materialien werden zur Verfügung gestellt.

Mise à jour le 2023-10-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire