Exposition de faïences de Thiviers 44 Rue du Général Lamy Thiviers, 5 novembre 2022, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Exposition permanente de plus de 100 pièces uniques de la faïence de Thiviers sur la période 1755 à 1929. Dans la salle, un écran tactile vous permettra de visionner 6 vidéos de 3 minutes environ retraçant l’histoire et la production des faïenceries de Thiviers. Ces séquences vidéo sont disponibles en français, anglais, allemand et espagnol. Uniquement le samedi de 10h à 12hde toussaint à Rameaux et reste de l’année également de 15h à 17h30.

2022-11-05 à ; fin : 2023-04-01 12:00:00. .

44 Rue du Général Lamy Mairie de Thiviers

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Permanent exhibition of more than 100 unique pieces of Thiviers earthenware from 1755 to 1929. In the room, a touch screen will allow you to watch 6 videos of about 3 minutes each retracing the history and production of the Thiviers earthenware factory. These videos are available in French, English, German and Spanish. Only on Saturdays from 10am to 12pm from October to Palm Sunday and the rest of the year from 3pm to 5:30pm

Exposición permanente de más de 100 piezas únicas de loza de Thiviers de 1755 a 1929. En la sala, una pantalla táctil le permitirá ver 6 vídeos de unos 3 minutos cada uno que repasan la historia y la producción de la fábrica de loza de Thiviers. Estos vídeos están disponibles en francés, inglés, alemán y español. Sólo los sábados de 10 a 12 horas desde octubre hasta el Domingo de Ramos y el resto del año de 15 a 17.30 horas

Dauerausstellung mit mehr als 100 einzigartigen Stücken der Fayence aus Thiviers aus dem Zeitraum 1755 bis 1929. Im Saal können Sie sich über einen Touchscreen 6 Videosequenzen von ca. 3 Minuten Länge ansehen, die die Geschichte und die Produktion der Fayencefabriken von Thiviers darstellen. Diese Videosequenzen sind auf Französisch, Englisch, Deutsch und Spanisch verfügbar. Nur samstags von 10 bis 12 Uhr von Allerheiligen bis Palmsonntag und den Rest des Jahres auch von 15 bis 17.30 Uhr

Mise à jour le 2023-06-09 par Isle-Auvézère