Exposition de Pascal Graziani aux Docks d’Arles 44 Rue Du Docteur Fanton Arles, 27 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Je peins. Je travaille la matière.

Je mélange traits et couleurs.

Je me confronte à la toile nue..

I paint. I work with matter.

I mix lines and colors.

I confront the bare canvas.

Pinto. Trabajo con la materia.

Mezclo líneas y colores.

Me enfrento al lienzo desnudo.

Ich male. Ich bearbeite das Material.

Ich mische Striche und Farben.

Ich konfrontiere mich mit der nackten Leinwand.

