CHILI 50 ANS – Images d’une transformation sociale 44 Rue Du Docteur Fanton Arles, 14 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Exposition photographique regroupant les oeuvres de cinq photographes chiliens dans le cadre de la commémoration du cinquantième anniversaire du coup d’état militaire au Chili..

2023-09-14 fin : 2023-09-24 13:00:00. .

44 Rue Du Docteur Fanton Aux Docks d’Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Photographic exhibition featuring the work of five Chilean photographers to commemorate the fiftieth anniversary of the military coup in Chile.

Exposición fotográfica que presenta la obra de cinco fotógrafos chilenos para conmemorar el cincuentenario del golpe militar en Chile.

Fotoausstellung mit Werken von fünf chilenischen Fotografen im Rahmen der Gedenkfeierlichkeiten zum 50. Jahrestag des Militärputsches in Chile.

