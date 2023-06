Rúnaí en concert – musique irlandaise 44, Rue du Château, Lille (59), 17 juin 2023, .

Rúnaí en concert – musique irlandaise Samedi 17 juin, 18h00 44, Rue du Château, Lille (59) entrée libre

Par ici les irlandophiles ! Le groupe Runai s’est reformé et repart de l’avant ! On vous invite ce week-end pour deux concerts de musique irlandaise créative et énergique ! Pour les curieux, voici un clip qu’on avait réalisé il y a plusieurs années : https://urlz.fr/miQV Depuis les visages ont changé, le son a mûri, les arrangements ont été enrichis, bref on espère que vous serez là pour partager ce moment avec nous car on a hâte de confronter tout ça à vos oreilles averties ! Samedi 17 juin à 18H au 44 rue du Château à Lille (5min à pied de Lille Europe) Dimanche 18 juin à 17H à la péniche le Bus Magique, à l’entrée Sud du parc de la Citadelle Runai, c’est : Guillaume Vittel – Bodhran, Low Whistle, Concertina Nataliya Makovskaya – Mandoline, Banjo Lucas Henri – Contrebasse Denis Ramos – Guitare Vincent Leutreau – Violonsource : événement Rúnaí en concert – musique irlandaise publié sur AgendaTrad

44, Rue du Château, Lille (59) 44, Rue du Château, 59800 Lille, France [{« link »: « https://urlz.fr/miQV »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43365 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T18:00:00+02:00 – 2023-06-17T19:30:00+02:00

