THÉÂTRE – LE BOURGEOIS GENTILHOMME 44 Rue des Prêles Metz, 13 octobre 2023, Metz.

Metz,Moselle

« La quête ridicule des bonnes manières par Monsieur Jourdain, bourgeois fortuné mais sot… »

Nouvelle pièce de théâtre mise en scène et revisitée par Paolo Scarpato, qui sait y ajouter sa touche personnelle en incluant des éléments décalés dans une œuvre toujours d’actualité. Adeptes du classique ou simples amateurs, cette pièce saura rassembler tout le monde autour d’une valeur sûre : le rire, autour d’une soirée riche en quiproquos, couleurs et chansons.

Buvette. Tout public

Vendredi 2023-10-13 19:30:00 fin : 2023-10-13 . 5 EUR.

44 Rue des Prêles CENTRE SOCIOCULTUREL

Metz 57000 Moselle Grand Est



« The ridiculous quest for good manners by Monsieur Jourdain, a wealthy but foolish bourgeois?

A new play directed and revisited by Paolo Scarpato, who adds his own personal touch by including offbeat elements in a work that’s still relevant today. Whether you’re a classicist or just a fan, this play is sure to bring everyone together for an evening of laughter, misunderstandings, color and song.

Refreshment bar

« La ridícula búsqueda de buenos modales de Monsieur Jourdain, un burgués rico pero insensato… »

Una nueva obra dirigida y revisitada por Paolo Scarpato, que añade su toque personal al incluir elementos poco convencionales en una obra tan actual como siempre. Tanto si es usted un fan de los clásicos como un simple aficionado, esta obra reunirá a todos en una velada de risas, malentendidos, color y canciones.

Bar

« Die lächerliche Suche des wohlhabenden, aber törichten Bürgers Monsieur Jourdain nach guten Manieren »?

Ein neues Theaterstück, inszeniert und überarbeitet von Paolo Scarpato, der seine persönliche Note einbringt, indem er schräge Elemente in ein immer noch aktuelles Werk einbaut. Ob Klassiker oder Liebhaber, dieses Stück wird alle um einen sicheren Wert vereinen: das Lachen, einen Abend voller Missverständnisse, Farben und Lieder.

Getränkestand

Mise à jour le 2023-09-15 par AGENCE INSPIRE METZ