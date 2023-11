Causerie autour de la Limousine avec J.P. Faucher 44, rue des écoles Arnac-Pompadour, 2 décembre 2023, Arnac-Pompadour.

Arnac-Pompadour,Corrèze

La médiathèque a le plaisir d’accueillir Jean-Pierre FAUCHER, spécialiste de la race bovine limousine, lors d’une « causerie .

Il échangera avec le public autour de son livre « Mon dictionnaire amoureux d’une jolie rousse en Corrèze… », qui retrace plus de 40 années de l’histoire de l’élevage bovin de la race Limousine en Corrèze.

Au travers de son parcours professionnel et de sa propre histoire, M. FAUCHER emmène le lecteur dans une balade personnelle, passionnelle et passionnée, de près d’un demi-siècle dans l’intimité de l’élevage limousin corrézien.

Un récit illustré et enrichi de petites anecdotes qui permet de comprendre l’évolution de la production bovine dans le département Corrézien depuis le début des années 70.

Ce livre est à la fois un support de transmission de la mémoire et un outil de promotion d’un territoire de qualité : la Corrèze !

Verre de l’amitié après le débat..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

44, rue des écoles Médiathèque

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The media library is delighted to welcome Jean-Pierre FAUCHER, a specialist in the Limousin cattle breed, for a « chat ».

He will be talking to the public about his book « Mon dictionnaire amoureux d’une jolie rousse en Corrèze », which retraces over 40 years of the history of Limousin cattle breeding in Corrèze.

Through his professional career and his own story, Mr. FAUCHER takes the reader on a personal, passionate, half-century-long journey into the intimacy of Limousin cattle breeding in Corrèze.

An illustrated account, enriched with anecdotes, helps us to understand the evolution of cattle production in the Corrézien département since the early 1970s.

This book is both a means of passing on memories and a tool for promoting a quality region: Corrèze!

Glass of friendship after the debate.

La mediateca se complace en recibir a Jean-Pierre FAUCHER, especialista en la raza bovina Limusín, para una « charla ».

Hablará al público de su libro « Mon dictionnaire amoureux d’une jolie rousse en Corrèze », que recorre más de 40 años de historia de la ganadería Limusina en Corrèze.

A través de su trayectoria profesional y de su propia historia, el Sr. FAUCHER conduce al lector por un viaje personal y apasionado de casi medio siglo a la intimidad de la ganadería Limusín en Corrèze.

El relato, ilustrado y enriquecido con pequeñas anécdotas, permite comprender la evolución de la producción bovina en el departamento de Corrézien desde principios de los años setenta.

Este libro es a la vez un medio de transmisión del pasado y una herramienta de promoción de una región de calidad: ¡Corrèze!

Una copa después del debate.

Die Mediathek freut sich, Jean-Pierre FAUCHER, einen Spezialisten für die Limousin-Rinderrasse, zu einer « Causerie » begrüßen zu dürfen.

Er wird sich mit dem Publikum über sein Buch « Mon dictionnaire amoureux d’une jolie rousse en Corrèze? » austauschen, das die 40-jährige Geschichte der Limousin-Rinderzucht in der Corrèze beschreibt.

Anhand seines beruflichen Werdegangs und seiner eigenen Geschichte nimmt M. FAUCHER den Leser mit auf einen persönlichen, leidenschaftlichen und leidenschaftlichen Spaziergang von fast einem halben Jahrhundert durch die Intimität der Limousin-Rinderzucht in Corrèze.

Eine illustrierte und mit kleinen Anekdoten angereicherte Erzählung, die es ermöglicht, die Entwicklung der Rinderproduktion im Département Corrézien seit Beginn der 1970er Jahre zu verstehen.

Dieses Buch ist sowohl ein Medium zur Weitergabe der Erinnerung als auch ein Instrument zur Förderung eines qualitativ hochwertigen Gebiets: der Corrèze!

Freundschaftsgetränk nach der Debatte.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze