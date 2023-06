Le bal des libellules 44, Rue des Alliés, Nassogne (BE), 10 juin 2023, .

Le printemps se termine et il est temps pour les Libellules de danser à nouveau ! Notre 3ème édition vous enchantera le samedi 10 juin 2023 à Forrières, comme d’habitude. Que tu sois un danseur de folk passionné ou que tu n’aies jamais dansé, viens on se rassemble pour partager un moment joyeux et savourer 2 superbes concerts live. Le bal est précédé d’une initiation pour expliquer quelques unes des danses les pus communes et permettre à tous de se lancer sur la piste… L’après-midi nous proposons aussi un atelier de 3 heures pour ceux qui désirent apprendre ou approfondir la valse à 3 temps et les valses irrégulières. 14:30 Ouverture des portes15:00 Atelier valses et valses irrégulières18:15 Repas barbecue (alternative végé)19:15 Initiation pour (faux) débutants20:00 Bal avec GrandLoup22:15 Bal avec Auriel00:15 Jam-session La billetterie en ligne est prête sur notre site www.lebaldeslibellules.be . Afin de permettre à tous les budgets de participer tout en assurant une rémunération minimum décente aux artistes, nous pratiquons un tarif progressif. Il y a aussi la possibilité de venir à prix réduit ou gratuitement en vous inscrivant comme bénévole dans la billetterie.Merci de votre soutien, quel qu’il soit. Présentation des artistes : 20:00 Duo GrandLoup (fr)La violoniste Louise Legrand et le pianiste Patrick Chamblas se rencontrent sous un pont au bord de la Loire…Ils nous propose une lecture originale du répertoire folk et des compositions inédites. Il y a de l’énergie, il y a de la diversité, il y a la rencontres de leurs multiples expériences musicales (classique, jazz, chanson, world music, folk,…) et surtout, il y a de l’émotion. https://artamis.wixsite.com/grandlouphttps://www.facebook.com/GrandLoupDuohttps://www.instagram.com/grandloup___/ 22:15 Auriel duo (Belgique)Laurie au piano compose au gré de ses périples, de ses rencontres, avec une poésie douce teintée d’enthousiasme. Anne avec son handpan ajoute une dimension presque magique à l’ensemble. Amateurs de valses, mazurkas et scottisches irrégulières, vous serez servis https://www.facebook.com/auriel.piano/videos/419413875332314https://www.facebook.com/auriel.piano/videos/321349261883749https://www.facebook.com/auriel.piano/videos/2499631737015413 Présentation de l’atelier: Apprendre ou réapprendre le pas de base de la valse, l’équilibre, la rotation, pour que la danse soit fluide et agréable. Ensuite, jouer avec l’une ou l’autre variation rythmique avant de découvrir les valses à 5, 8 et 11 temps. Lisa vous propose cet atelier multi-niveaux. Il sera donné en français, traduis en anglais à la demande. Repartir de la base permet aux plus débutants d’apprendre les pas et aux autres de retravailler des détails de finesse, de rythme, de posture, de fluidité, de détente, de connexion. {ENGLISH} Spring is ending and it’s time for the Dragonflies to dance again! Our 3rd edition will enchant you on Saturday June 10, 2023 in Forrières, as usual. Whether you’re a passionate folk dancer or you’ve never danced, come let’s get together to share a joyful moment and enjoy 2 superb live concerts. The ball is preceded by an initiation to explain some of the most common dances and allow everyone to get started on the dance floor… In the afternoon we also offer a 3-hour workshop for those who wish to learn or deepen the waltz in 3 beats and irregular waltzes. 14:30 Doors15:00 Workshop 3 times waltz and irregular waltzes18:15 Barbecue (veggie alternative)19:15 Initiation for (false) beginners20:00 Balfolk with Duo GrandLoup (France)22:15 Balfolk with Auriel duo (Belgium)00:15 Jam session The online ticket office is available on our website [www.lebaldeslibellules.be](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lebaldeslibellules.be%2F%3Ffbclid%3DIwAR09-SPNDzIpD6hv-zlY4xn2aSeeY1wlhfK5BN7iBy5vnSCvJdH6J52X8jE&h=AT0-rx6bYpFzvFTKlSy3S0ofEi6sGpzkN5C5TnExf0Duj6-QRw3eCHrTBlp7lF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T14:30:00+02:00 – 2023-06-10T18:30:00+02:00

