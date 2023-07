Exposition : Anna Stein à la cathédrale Notre-Dame 44 Rue de Paris Le Havre, 5 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

La galerie Agnès Szaboova vous invite à la cathédrale Notre-Dame pour découvrir l’exposition de deux grandes toiles de l’artiste peintre Anna Stein.

Entrée libre et gratuite..

Vendredi 2023-07-05 fin : 2023-08-28 . .

44 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Galerie Agnès Szaboova invites you to Notre-Dame Cathedral to discover an exhibition of two large canvases by painter Anna Stein.

Free admission.

La galería Agnès Szaboova le invita a la catedral de Notre-Dame para descubrir una exposición de dos grandes lienzos de la pintora Anna Stein.

Entrada gratuita.

Die Galerie Agnès Szaboova lädt Sie in die Kathedrale Notre-Dame ein, um die Ausstellung von zwei großen Gemälden der Malerin Anna Stein zu sehen.

Eintritt frei und kostenlos.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche