Spectacle de danse 44 Rue de Niort L’Absie, 23 juin 2023, L'Absie.

L’Absie,Deux-Sèvres

L’association de danse modern’jazz Corps Accords organise son spectacle de fin d’année sur le thème du grenier!

Venez découvrir nos danseurs de 4 ans aux adultes..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-24 . EUR.

44 Rue de Niort Foyer Rural

L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Corps Accords modern jazz dance association is organizing its end-of-year show on the theme of the attic!

Come and discover our dancers from 4 years old to adults.

La asociación de danza jazz moderno Corps Accords organiza su espectáculo de fin de curso sobre el tema del desván

Venga a descubrir a nuestros bailarines de 4 años a adultos.

Der Modern-Jazz-Tanzverein Corps Accords organisiert seine Jahresabschlussshow mit dem Thema « Dachboden »

Kommen Sie und entdecken Sie unsere Tänzerinnen und Tänzer von 4 Jahren bis zu Erwachsenen.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT Bocage Bressuirais