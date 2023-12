CONCERT DE NOËL – CHŒUR JEAN LAMOUR 44 rue de l’Eglise Malzéville, 4 décembre 2023, Malzéville.

Malzéville,Meurthe-et-Moselle

L’association pour la Sauvegarde du patrimoine de l’Eglise Saint-Martin de Malzéville présente un concert de Noël dans cette dernière.. Tout public

Dimanche 2023-12-17 16:00:00 fin : 2023-12-17 . 0 EUR.

44 rue de l’Eglise

Malzéville 54220 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de l’Eglise Saint-Martin de Malzéville presents a Christmas concert in the church.

La Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de l’Eglise Saint-Martin de Malzéville presenta un concierto de Navidad en la iglesia.

Die Association pour la Sauvegarde du patrimoine de l’Eglise Saint-Martin de Malzéville präsentiert ein Weihnachtskonzert in der Kirche.

