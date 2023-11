Festival de Folklore Français 44, Rue de l’Angelarde, Châtellerault (86) Festival de Folklore Français 44, Rue de l’Angelarde, Châtellerault (86), 9 décembre 2023, . Festival de Folklore Français Samedi 9 décembre, 15h00 44, Rue de l’Angelarde, Châtellerault (86) 10€ (Gratuit -12 ans) Spectacle de 2h avec un entracte au milieu. source : événement Festival de Folklore Français publié sur AgendaTrad 44, Rue de l’Angelarde, Châtellerault (86) 44, Rue de l’Angelarde, 86100 Châtellerault, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46306 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00 baleti nivernais Détails Autres Lieu 44, Rue de l'Angelarde, Châtellerault (86) Adresse 44, Rue de l'Angelarde, 86100 Châtellerault, France Age max 110 Lieu Ville 44, Rue de l'Angelarde, Châtellerault (86) latitude longitude 46.814007;0.540561

44, Rue de l'Angelarde, Châtellerault (86) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//