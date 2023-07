Bière de l’Abbaye de Signy 44, Rue de L’Abbaye Signy-l’Abbaye, 12 juillet 2023, Signy-l'Abbaye.

Signy-l’Abbaye,Ardennes

Locale en privilégiant l’activité dans les Ardennes mais aussi en proposant aux habitants de Signy et de ses alentours un tarif privilégié pour qu’ils puissent déguster “leur” bière dans les meilleures conditions.Artisanale et biologique, par respect de la nature, du savoir faire, et pour le plaisir d’avoir une bière originale, vivante, faite pour les amateurs qui savourent autant l’histoire que le goût. Les moines brassaient une bière plus que « bio » sans le savoir bien sur !Innovante car notre bière privilégiera les circuits courts pour rapprocher le consommateur du producteur, lui donner même la possibilité de s’impliquer lui-même dans la vie de l’entreprise en étant s’il le souhaite partie prenante de sa distribution, de son rayonnement !Solidaire car notre projet est bien de faire revivre le patrimoine local par l’emploi local. C’est une aventure entrepreneuriale qui considère que l’utilité sociale de son action est aussi importante que la qualité de ses produits et le respect des consommateurs. Vous pouvez commander la bière de Signy sur leur site web, la retrouver dans les commerces de Signy-l’Abbaye, ou encore à l’Office de Tourisme des Crêtes Préardennaises..

44, Rue de L’Abbaye

Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est



Local by privileging the activity in the Ardennes but also by proposing to the inhabitants of Signy and its surroundings a privileged tariff so that they can taste « their » beer in the best conditions. Artisanal and biological, by respect of nature, know-how, and for the pleasure to have an original, alive beer, made for the amateurs who savour as much the history as the taste. The monks brewed a beer more than « organic » without knowing it of course! Innovative because our beer will privilege short circuits to bring the consumer closer to the producer, even give him the possibility to get involved himself in the life of the company by being if he wishes it, a stakeholder in its distribution, its influence! Solidarity because our project is to revive the local heritage through local employment. It is an entrepreneurial adventure which considers that the social utility of its action is as important as the quality of its products and the respect of consumers. You can order Signy’s beer on their website, find it in the shops of Signy-l’Abbaye, or at the Tourist Office of the Crêtes Préardennaises.

Local, favoreciendo la actividad en las Ardenas, pero también ofreciendo a los habitantes de Signy y sus alrededores una tarifa privilegiada para que puedan degustar « su » cerveza en las mejores condiciones.Artesanal y ecológica, por respeto a la naturaleza, al saber hacer y por el placer de tener una cerveza original y viva, elaborada para los aficionados que saborean la historia tanto como el sabor. Los monjes elaboraron una cerveza más que « ecológica », ¡sin saberlo por supuesto! Innovadora porque nuestra cerveza favorecerá los circuitos cortos para acercar al consumidor al productor, ¡incluso dándole la posibilidad de implicarse en la vida de la empresa siendo partícipe de su distribución y de su influencia si así lo desea! Solidaria porque nuestro proyecto es reactivar el patrimonio local a través del empleo local. Es una aventura empresarial que considera que la utilidad social de su acción es tan importante como la calidad de sus productos y el respeto de los consumidores. Puede pedir la cerveza Signy en su página web, encontrarla en las tiendas de Signy-l’Abbaye o en la Oficina de Turismo de Crêtes Préardennaises.

Lokal, indem wir die Tätigkeit in den Ardennen bevorzugen, aber auch, indem wir den Einwohnern von Signy und Umgebung einen Vorzugspreis anbieten, damit sie « ihr » Bier unter den besten Bedingungen genießen können.Handwerklich und biologisch, aus Respekt vor der Natur, dem Know-how und dem Vergnügen, ein originelles, lebendiges Bier zu haben, das für Liebhaber gemacht ist, die sowohl die Geschichte als auch den Geschmack zu schätzen wissen. Die Mönche brauten ein Bier, das mehr als « bio » war, ohne es natürlich zu wissen!Innovativ, weil unser Bier kurze Transportwege bevorzugt, um den Verbraucher näher an den Erzeuger heranzuführen und ihm sogar die Möglichkeit zu geben, sich selbst am Leben des Unternehmens zu beteiligen, indem er, wenn er möchte, an seinem Vertrieb und seiner Ausstrahlung teilhat!Solidarisch, weil unser Projekt das lokale Erbe durch lokale Beschäftigung wiederbeleben soll. Es ist ein unternehmerisches Abenteuer, das den sozialen Nutzen seines Handelns als ebenso wichtig erachtet wie die Qualität seiner Produkte und den Respekt vor den Verbrauchern. Sie können das Bier von Signy auf ihrer Website bestellen, es in den Geschäften von Signy-l’Abbaye finden oder auch beim Office de Tourisme des Crêtes Préardennaises.

