Cet évènement est passé Dédicace du livre de Frédéric Dufourg à Coeur de Bastide 44 Rue Alsace Loraine Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’Évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande Dédicace du livre de Frédéric Dufourg à Coeur de Bastide 44 Rue Alsace Loraine Sainte-Foy-la-Grande, 16 décembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande. Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:30:00

fin : 2023-12-16 Coeur de Bastide reçoit Frédéric Dufourg samedi 16 Décembre à 10h30.

Quoi de neuf en Ukraine? (Gaz, poulets, céréales, douleurs).

Il signera son dernier essai : Ce qu’il faut savoir sur l’Ukraine, éditions FYP, 2023..

Coeur de Bastide reçoit Frédéric Dufourg samedi 16 Décembre à 10h30.

Quoi de neuf en Ukraine? (Gaz, poulets, céréales, douleurs).

Il signera son dernier essai : Ce qu’il faut savoir sur l’Ukraine, éditions FYP, 2023.

Coeur de Bastide reçoit Frédéric Dufourg samedi 16 Décembre à 10h30.

Quoi de neuf en Ukraine? (Gaz, poulets, céréales, douleurs).

Il signera son dernier essai : Ce qu’il faut savoir sur l’Ukraine, éditions FYP, 2023. EUR.

44 Rue Alsace Loraine Coeur de Bastide

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-12 par OT du Pays Foyen Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Autres Code postal 33220 Lieu 44 Rue Alsace Loraine Adresse 44 Rue Alsace Loraine Coeur de Bastide Ville Sainte-Foy-la-Grande Departement Gironde Lieu Ville 44 Rue Alsace Loraine Sainte-Foy-la-Grande Latitude 44.8412593 Longitude 0.21620261 latitude longitude 44.8412593;0.21620261

44 Rue Alsace Loraine Sainte-Foy-la-Grande Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-foy-la-grande/