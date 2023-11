Exposition Elie Faure, Le sentiment de l’Art à Coeur de Bastide 44 Rue Alsace Loraine Sainte-Foy-la-Grande, 1 décembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Venez découvrir l’exposition Élie Faure, Le sentiment de l’Art à Coeur de Bastide.

Exposition du 1er au 20 Décembre 2023 du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.

avec le soutien du Musée Jeanne d’Albret (Histoire du protestantisme béarnais, du Musée du Pays Foyen, d’Orthez Sainte-Suzanne, de Coeur de Bastide et de la Mairie de Sainte-Foy-La-Grande..

2023-12-01 fin : 2023-12-20 . EUR.

44 Rue Alsace Loraine Coeur de Bastide

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the exhibition Élie Faure, Le sentiment de l’Art at Coeur de Bastide.

Exhibition from December 1 to 20, 2023, Tuesday to Friday, 9am to 12pm and 2pm to 5pm, Saturday 9am to 12pm.

with the support of Musée Jeanne d’Albret (History of Béarn Protestantism), Musée du Pays Foyen, Orthez Sainte-Suzanne, Coeur de Bastide and Mairie de Sainte-Foy-La-Grande.

Venga a descubrir la exposición Élie Faure, Le sentiment de l’Art en Coeur de Bastide.

Exposición del 1 al 20 de diciembre de 2023 de martes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00, sábados de 9:00 a 12:00.

con el apoyo del Museo Jeanne d’Albret (Historia del protestantismo bearnes), el Museo del País Foyen, Orthez Sainte-Suzanne, Coeur de Bastide y el Ayuntamiento de Sainte-Foy-La-Grande.

Besuchen Sie die Ausstellung Élie Faure, Le sentiment de l’Art in Coeur de Bastide.

Ausstellung vom 1. bis 20. Dezember 2023 dienstags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr.

mit der Unterstützung des Musée Jeanne d’Albret (Geschichte des Protestantismus in Béarn), des Musée du Pays Foyen, von Orthez Sainte-Suzanne, von Coeur de Bastide und der Mairie de Sainte-Foy-La-Grande.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT du Pays Foyen