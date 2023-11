Prédentation du livre Écoute les murs parler d’Ixchel Delaporte à Coeur de Bastide 44 Rue Alsace Loraine Sainte-Foy-la-Grande, 11 novembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Ixchel Delaporte présentera son livre « Écoute les murs parler » à la P’tite Librairie de Coeur de Bastide le samedi 11 Novembre à 11h.

Par ce récit intime et vibrant d’une saison à Cadillac, Ixchel Delaporte révèle une planète invisible.

La présentation sera suivie du verre de l’amitié..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

44 Rue Alsace Loraine Coeur de Bastide

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Ixchel Delaporte will present her book « Écoute les murs parler » at the P’tite Librairie de Coeur de Bastide on Saturday November 11th at 11am.

In this intimate, vibrant account of a season in Cadillac, Ixchel Delaporte reveals an invisible planet.

The presentation will be followed by a friendly drink.

Ixchel Delaporte presentará su libro « Écoute les murs parler » en la P’tite Librairie de Coeur de Bastide el sábado 11 de noviembre a las 11h.

En este relato íntimo y vibrante de una temporada en Cadillac, Ixchel Delaporte revela un planeta invisible.

La presentación irá seguida de una copa amistosa.

Ixchel Delaporte wird ihr Buch « Écoute les murs parler » in der P’tite Librairie de Coeur de Bastide am Samstag, den 11. November um 11 Uhr vorstellen.

Mit diesem intimen und vibrierenden Bericht über eine Saison in Cadillac enthüllt Ixchel Delaporte einen unsichtbaren Planeten.

Im Anschluss an die Präsentation wird ein Glas Freundschaft serviert.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT du Pays Foyen