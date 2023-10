Exposition de Claire Louisin à Coeur de Bastide 44 Rue Alsace Loraine Sainte-Foy-la-Grande, 4 octobre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Venez découvrir l’exposition de Claire Louisin à Coeur de Bastide.

Gravures et autres traces

Vernissage le samedi 07 Octobre..

2023-10-04 fin : 2023-10-31 . .

44 Rue Alsace Loraine Coeur de Bastide

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover Claire Louisin’s exhibition at Coeur de Bastide.

Engravings and other traces

Opening on Saturday, October 07.

Venga a descubrir la exposición de Claire Louisin en Coeur de Bastide.

Grabados y otras huellas

Inauguración el sábado 07 de octubre.

Entdecken Sie die Ausstellung von Claire Louisin in Coeur de Bastide.

Gravuren und andere Spuren

Vernissage am Samstag, den 07. Oktober.

Mise à jour le 2023-10-04 par OT du Pays Foyen