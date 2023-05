Ouverture du jardin de la Poterie au profit de la recherche médicale 44 rte de prétot Lithaire, 10 juin 2023, Montsenelle.

Montsenelle,Manche

Comme l’année dernière, le jardin de la Poterie situé dans le Cotentin sera ouvert au profit de l’établissement François Baclesse situé à Caen et spécialisé dans la lutte contre le cancer.

Entrée : 4 € ( gratuit jusqu’à 18 ans ).

Samedi 2023-06-10 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:00:00. .

44 rte de prétot Lithaire

Montsenelle 50250 Manche Normandie



Like last year, the Poterie garden in the Cotentin region will be open to the public for the benefit of the François Baclesse cancer treatment center in Caen.

Admission: 4 ? ( free under 18 )

Como el año pasado, el jardín de la Poterie, en la región de Cotentin, estará abierto en beneficio del Centro Oncológico François Baclesse de Caen.

Entrada: 4 euros (gratis para menores de 18 años)

Wie im letzten Jahr wird der in der Region Cotentin gelegene Jardin de la Poterie zugunsten der in Caen ansässigen Einrichtung François Baclesse, die sich auf die Bekämpfung von Krebs spezialisiert hat, geöffnet.

Eintritt: 4 ? ( bis 18 Jahre kostenlos )

Mise à jour le 2023-05-26 par Côte Ouest Centre Manche