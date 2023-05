Ouverture du jardin de la Poterie 44 rte de prétot Lithaire, 3 juin 2023, Montsenelle.

Montsenelle,Manche

les amoureux des jardins et des plantes pourront visiter le jardin de la poterie créé en 1999 par 2 passionnés de botanique.

Jardin de collection, subissant l’influence de la mer et protégé par les monts, il profite d’un climat doux et tempéré et permet ainsi à de nombreuses espèces exotiques de prospérer ( Chili, Australie, Nouvelle Zélande … ). Il s’enrichit chaque année de raretés dénichées chez des pépiniéristes collectionneurs..

Samedi 2023-06-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-04 18:00:00. .

44 rte de prétot Lithaire

Montsenelle 50250 Manche Normandie



garden and plant lovers can visit the pottery garden, created in 1999 by 2 botanical enthusiasts.

A collector’s garden, influenced by the sea and protected by the mountains, it enjoys a mild, temperate climate, enabling many exotic species to flourish (Chile, Australia, New Zealand, etc.). Every year, it is enriched by rarities unearthed by nursery collectors.

los amantes de los jardines y las plantas pueden visitar el Jardin de la Poterie, creado en 1999 por 2 apasionados de la botánica.

Jardín de colecciones, influenciado por el mar y protegido por la montaña, se beneficia de un clima suave y templado que permite el florecimiento de numerosas especies exóticas (Chile, Australia, Nueva Zelanda, etc.). Cada año se enriquece con rarezas desenterradas por los coleccionistas de los viveros.

garten- und Pflanzenliebhaber können den Töpfergarten besuchen, der 1999 von zwei leidenschaftlichen Botanikern angelegt wurde.

Dieser Sammlergarten, der vom Meer beeinflusst und von den Bergen geschützt wird, profitiert von einem milden und gemäßigten Klima und ermöglicht so zahlreichen exotischen Arten zu gedeihen ( Chile, Australien, Neuseeland? ). Er wird jedes Jahr durch Raritäten bereichert, die bei sammelnden Baumschulgärtnern aufgespürt werden.

Mise à jour le 2023-05-26 par Côte Ouest Centre Manche