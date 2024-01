Exposition : Alessio-B 44 Place de l’Hôtel de Ville Le Havre, vendredi 12 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-12

fin : 2024-02-27

La Galerie Hamon vous invite du 12 janvier au 27 février à venir découvrir l’exposition de l’artiste italien, Alessio-B.

Né en Italie, Alessio-B est un artiste pochoiriste qui crée des œuvres uniques souvent avec un message de paix et d’amour.

Tout a commencé pendant ses années de collège, alors qu’il étudiait l’architecture à Venise, l’artiste a découvert les œuvres de Blek Le Rat et Banksy. Il ne lui a pas fallu longtemps avant d’expérimenter le graffiti et devenir artiste. La passion du dessin accompagne Alessio-B depuis l’enfance mais ce sera un voyage à Paris qui lui faire découvrir le street art et la technique du pochoir.

Alessio-B a collaboré et exposé son travail avec de nombreuses galeries d’art en Italie et en Europe. Il a récemment participé à l’événement Biennale de Venise – Back2Back dédié au street art. Passionné par la décoration des murs des espaces publics, l’artiste communique avec les passants de la manière la plus simple et la plus élégante. Avec des personnages et des circonstances symboliques, l’artiste propose une pensée à chaque citoyen.

L’exposition se composera de pochoirs originaux ainsi que des volumes sur divers supports.

Vernissage en présence de l’artiste le vendredi 12 janvier, à partir de 18h.

Rencontre avec l’artiste le samedi 13 janvier de 15h à 18h.

44 Place de l’Hôtel de Ville Galerie Hamon

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie