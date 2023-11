Exposition : Vincent Gibeaux 44 Place de l’Hôtel de Ville Le Havre, 3 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

La Galerie Hamon vous invite du 3 novembre au 6 décembre à venir découvrir l’exposition des nouvelles oeuvres de Fabien Dezache.

Né à Rouen en 1990, Fabien Dezache vit et travaille dans la région rouennaise. Après s’être vu refuser l’entrée à l’École des Beaux-Arts de Rouen, Dezache a décidé de ne pas employer la voie traditionnelle. Autodidacte, il n’a de cesse de trouver de nouveaux supports sur lesquels s’exprimer.

Très inspiré par la bande dessinée, il aime jouer avec les univers en mélangeant tous types de dessins. Aujourd’hui, son travail se résume à la multiplication des personnages, aux rencontres imprévisibles ainsi qu’aux associations inattendues, voire dérangeantes, détournement des objets anciens sur des supports variés : cartes anciennes, miroirs anciens, plaques émaillées…

Un vernissage en présence de l’artiste est organisé vendredi 3 novembre, à partir de 18h.

Une performance live et une séance de dédicaces sont organisées samedi 18 novembre, de 15h à 18h..

From November 3 to December 6, Galerie Hamon invites you to discover an exhibition of new works by Fabien Dezache.

Born in Rouen in 1990, Fabien Dezache lives and works in the Rouen region. After being refused entry to the École des Beaux-Arts de Rouen, Dezache decided not to take the traditional route. A self-taught artist, he never ceases to find new media in which to express himself.

Inspired by comic strips, he likes to play with universes, mixing all types of drawings. Today, his work can be summed up in the multiplication of characters, unpredictable encounters and unexpected, even disturbing, associations, the misappropriation of antique objects on a variety of media: old maps, antique mirrors, enamelled plates…

A vernissage in the presence of the artist will be held on Friday November 3, from 6pm.

A live performance and book signing will be held on Saturday, November 18, from 3pm to 6pm.

Del 3 de noviembre al 6 de diciembre, la Galerie Hamon le invita a descubrir una exposición de nuevas obras de Fabien Dezache.

Nacido en Ruán en 1990, Fabien Dezache vive y trabaja en la región de Ruán. Tras ser rechazado en la Escuela de Bellas Artes de Rouen, Dezache decidió no seguir el camino tradicional. Artista autodidacta, busca constantemente nuevos medios para expresarse.

Inspirado por los cómics, le gusta jugar con mundos diferentes mezclando todo tipo de dibujos. En la actualidad, su obra se resume en la multiplicación de personajes, encuentros imprevisibles y asociaciones inesperadas, incluso inquietantes, la apropiación indebida de objetos antiguos en soportes variados: mapas antiguos, espejos viejos, platos esmaltados, etc.

El viernes 3 de noviembre, a partir de las 18.00 horas, tendrá lugar una recepción inaugural con el artista.

El sábado 18 de noviembre, de 15.00 a 18.00 horas, tendrá lugar una actuación en directo y una firma de libros.

Die Galerie Hamon lädt Sie vom 3. November bis zum 6. Dezember ein, die Ausstellung der neuen Werke von Fabien Dezache zu besichtigen.

Fabien Dezache wurde 1990 in Rouen geboren und lebt und arbeitet in der Region Rouen. Nachdem ihm die Aufnahme an der École des Beaux-Arts in Rouen verweigert wurde, entschied sich Dezache, nicht den traditionellen Weg zu gehen. Er ist Autodidakt und findet immer wieder neue Medien, in denen er sich ausdrücken kann.

Er ist sehr von Comics inspiriert und spielt gerne mit den verschiedenen Welten, indem er alle Arten von Zeichnungen mischt. Heute beschränkt sich seine Arbeit auf die Vervielfältigung von Figuren, unvorhersehbare Begegnungen sowie unerwartete und sogar verstörende Assoziationen, die Zweckentfremdung alter Gegenstände auf verschiedenen Trägern: alte Karten, alte Spiegel, Emailleplatten…

Eine Vernissage in Anwesenheit des Künstlers findet am Freitag, den 3. November, ab 18 Uhr statt.

Eine Live-Performance und eine Autogrammstunde finden am Samstag, den 18. November, von 15 bis 18 Uhr statt.

