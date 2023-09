Exposition : Vincent Gibeaux 44 Place de l’Hôtel de Ville Le Havre, 6 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

La galerie Hamon propose, du 6 octobre au 1er novembre 2023, une exposition de l’artiste havrais Vincent Gibeaux.

Pendant tout le mois d’octobre 2023, la Galerie Hamon accueil une nouvelle exposition d’oeuvres remarquables de l’artiste/graphiste havrais Vincent Gibeaux.

On verra sur les cimaises de la galerie ses villes, ses robots, et ses histoires qui racontent aussi quelques allusions à notre belle ville du Havre.

Vernissage le 6 ocgtobre 2023 à partir de 18h

Rencontre avec l’artiste et performance live le 21 octobre de 15h à 18h.

Vendredi 2023-10-06 fin : 2023-11-01

44 Place de l’Hôtel de Ville Galerie Hamon

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



From October 6 to November 1, 2023, Galerie Hamon presents an exhibition by Le Havre artist Vincent Gibeaux.

For the whole month of October 2023, Galerie Hamon is hosting a new exhibition of remarkable works by Le Havre artist/graphic artist Vincent Gibeaux.

The gallery’s walls will feature his cities, his robots, and his stories, which also hint at our beautiful city of Le Havre.

Opening on 6 October 2023 from 6pm

Meet the artist and live performance on October 21 from 3pm to 6pm

Del 6 de octubre al 1 de noviembre de 2023, la galería Hamon presenta una exposición del artista de Le Havre Vincent Gibeaux.

Durante todo el mes de octubre de 2023, la galería Hamon acoge una nueva exposición de obras notables del artista/gráfico de Le Havre Vincent Gibeaux.

Las paredes de la galería mostrarán sus ciudades, sus robots y sus historias que también aluden a nuestra hermosa ciudad de Le Havre.

Inauguración el 6 de octubre de 2023 a partir de las 18.00 horas

Encuentro con el artista y actuación en directo el 21 de octubre de 15.00 a 18.00 h

Die Galerie Hamon zeigt vom 6. Oktober bis zum 1. November 2023 eine Ausstellung des Künstlers Vincent Gibeaux aus Le Havre.

Während des gesamten Monats Oktober 2023 beherbergt die Galerie Hamon eine neue Ausstellung mit bemerkenswerten Werken des Künstlers/Grafikers Vincent Gibeaux aus Le Havre.

Auf den Wänden der Galerie werden seine Städte, Roboter und Geschichten zu sehen sein, die auch einige Anspielungen auf unsere schöne Stadt Le Havre erzählen.

Vernissage am 6. Oktober 2023 ab 18 Uhr

Treffen mit dem Künstler und Live-Performance am 21. Oktober von 15 bis 18 Uhr

